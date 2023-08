Alfredo Fisher, que en este año culmina su mandato como senador, vuelve a postularse para encabezar el distrito como intendente, donde supo sostener con éxito tres mandatos anteriores.

El legislador logró imponerse en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), superando por casi 300 votos a Juntos por el Cambio (JxC), que entre sus tres listas internas sumó un 41,95% de los votos (según datos oficiales de las 0:45).

Más temprano, la diputada provincial de JxC, Anahí Bilbao, de Laprida, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, había declarado: “La verdad que hoy en Laprida fue una verdadera fiesta cívica, como acostumbramos. No hubo ningún tipo de problema, salvo los de rutina: algún documento emitido con anterioridad y no habilitado para votar, pero no más que eso. Con una participación similar a las anteriores: estamos aproximadamente en el 70%. Fue todo muy bien en cada una de las mesas. En este momento se está desarrollando el escrutinio, que todavía no ha terminado. No hubo ninguna polémica. Y la expectativa es la que venimos teniendo, para eso venimos trabajando. Nosotros confiamos en que Juntos por el Cambio haga una excelente elección y que Patricia pueda ganar estas elecciones.”

Sin embargo, en Laprida, los números parecen favorecer al candidato justicialista. Alfredo Fisher declaró para GRUPOLAPROVINCIA.COM: “La verdad que estamos muy contentos. El peronismo de Laprida, de vuelta, ha hecho una gran elección. El peronismo unido sacó 48.5 % de los votos, y sacamos ocho puntos más que la suma de todo Cambiemos. El candidato que sacó la segunda cantidad de votos, sacó el 15%, así que estamos muy bien. Y en el contexto nacional y provincial que conocés, así que la verdad, estoy muy agradecido con la comunidad Lapridense y por supuesto, renovando el compromiso de Laprida para seguir gobernando”.

Grupo La Provincia: Alfredo, buenos números para Kicillof, no tanto para Massa. ¿Qué opina al respecto?

Alfredo Fisher: Estamos viendo recién las primeras aproximaciones. Vemos que Kicillof tiene una ventaja ligera y que a nivel nacional estamos como tercera fuerza. Así que vamos a tener este período para recomponer, o por lo menos intentar subsanar algunas de las cuestiones que en este momento nos ha sancionado la sociedad con su voto, así que veremos cómo componemos la performance.