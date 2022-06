En el Congreso Nacional, en diputado nacional por Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, y su par bonaerense, Sergio Siciliano, se reunieron con representantes de escuelas públicas de gestión privada agrupados en ECO, Escuelas Comprometidas de la provincia de Buenos Aires.

“Están muy preocupados por la intimación que están recibiendo desde el IPS por deudas generadas durante la cuarentena. Período muy crítico para ellos ya que muchas familias retiraron a sus chicos de los establecimientos y desde el sector tuvieron que afrontar todas las obligaciones, entre ellas las salariales, en muchos casos sin ningún tipo de subvención. Una situación que está afectando especialmente al nivel maternal, en desventaja por no formar parte de los ciclos obligatorios. Este complejo marco está llevando al cierre a numerosas escuelas en varios distritos”, aclaró Finocchiaro.

Siciliano, actual diputado provincial y viceministro de Educación durante la gestión de María Eugenia Vidal, agregó: “Las problemáticas del sector son variadas, pero no son atendidas por parte de la Dirección General de Cultura y Educación por una cuestión ideológica. Un prejuicio que afecta a muchas familias”.

En este punto, debe considerarse que las escuelas de gestión privada de todos los niveles y modalidades de la provincia contienen entre el 37 y el 40% de la matrícula total, estimada en 5,2 millones de alumnos.

Finocchiaro, ex ministro de educación en la provincia de Buenos Aires y en la nación, explicó que “durante el apagón educativo que clausuró las aulas ni siquiera permitió el mínimo funcionamiento de las áreas administrativas de las escuelas, que se vieron forzadas a padecer una mora de las familias sin precedentes. Por otro lado, pese a los sucesivos reclamos, el sector no fue incluido entre los programas de facilidades de pagos con los que pudieron contar otros rubros de servicios, incluso los de educación no formal. Estos absurdos prejuicios no le permiten ver al gobierno que las escuelas de gestión privada, además de amparar un gran porcentaje de los estudiantes, atienden a muchos sectores vulnerables que quedan doblemente postergados ante los cierres”.

Por su lado, los representantes de ECO señalaron: “Tras la pandemia, los colegios privados solicitan un inmediato auxilio por parte del IPS. Necesitamos el apoyo firme de un Estado presente que acuda a facilitar múltiples necesidades del sector, en especial maternales, nivel inicial y colegios en zonas vulnerables. Es imprescindible recuperar una política activa en apoyo de los dos subsistemas de la educación pública bonaerense”