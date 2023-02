El diputado nacional por Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, criticó fuertemente al gobernador Axel Kicillof y al secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, por impulsar un proyecto para que los alumnos secundarios puedan avanzar a pesar de tener materias adeudadas incluso de los primeros tres años del nivel medio.

“La bomba educativa que están dejando Axel Kicillof y Roberto Baradel en la provincia de Buenos Aires no tiene nombre, y el intento de modificación del régimen académico de la secundaria acorta aún más la mecha. Nuestro nivel medio de la educación obligatoria -un carácter que también el kirchnerismo olvida- necesita, fundamentalmente, volver a estar en función del aprendizaje de los alumnos y no en lo que necesita Ctera, que es aumentar el número de cargos y con eso su caja”, manifestó el exministro de Educación.

“Nadie está a favor de la repitencia sin más, pero no hay secundaria exitosa si los chicos la atraviesan sin aprender, y eso no se soluciona con el régimen de promoción. Esto nos lleva a una discusión antigua con el kirchnerismo, y es la que tuvimos por las evaluaciones. Como tienen problemas con los datos, buscan esconder la realidad rompiendo todos los termómetros”, añadió.

“En esta confusa resolución, vemos que el populismo educativo trae a Buenos Aires aquello que, más tarde o más temprano, llevó a otras jurisdicciones, y es la simulación de un tránsito académico que no sucede. No hay incorporación de saberes significativos, no hay construcción de ciudadanía, no hay puentes con el mundo del trabajo. Nada de eso les interesa. Quieren a los chicos pobres, ignorantes y dependientes. Siete de cada diez chicos del conurbano ya están debajo de la línea de pobreza. Tenemos que parar esta destrucción masiva que están perpetrando en nuestra provincia y en el país”, completó