El diputado nacional por Juntos, Alejandro Finocchiaro, manifestó que “en Diputados nos encargamos de fortalecer la Justicia Penal Federal de Santa Fe, pero hay que dejar de decir que el narcotráfico se está trasladando al conurbano bonaerense. Ahí ya se padece la misma realidad en Rosario. Y eso pasa, fundamentalmente, porque no hay Estado”.

“Estoy convencido de que el gobierno kirchnerista no tuvo en 20 años la voluntad de combatir al delito, de radarizar, de votar una ley de derribo, de dejar de lado prejuicios y cambiar las normas para que nuestras Fuerzas Armadas, bajo la comandancia del Presidente de la República, puedan intervenir ante esta amenaza que es externa. Tanto abolicionismo, tanto derecho penal del enemigo, tanto internalizar la doctrina del profeta de la impunidad Eugenio Zaffaroni, han generado entre los delincuentes la sensación de que sólo están bien cuando gobierna el kirchnerismo”, añadió.

“Este supuesto Estado presente es el que ha admitido la derrota frente al narcotráfico; es el que cercena los derechos de los más vulnerables -como los jubilados, a los que ahora vuelven a robar-; es el que tiene al 70% de las provincias argentinas todavía sin clases después del apagón; donde los trabajadores no pueden trabajar porque las leyes impiden que los contraten; donde los empresarios no pueden producir porque faltan insumos ; donde más del 50% de los chicos son pobres y la inflación es del 100%”, subrayó.

“El kirchnerismo no quiere, no puede, no sabe y sus prejuicios le impiden arreglar el problema del narcotráfico. Este es un gobierno en retirada, que ya no va a poder hacer nada más. Es un gobierno que, insólitamente, tiene un vacío de poder enorme en un sistema presidencialista. A partir del 10 de diciembre hay que recuperar el Estado para que se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Para que restablezca la república; para que ese Estado use, dentro del marco de la Constitución y de las leyes, su capacidad represiva para combatir al delito, asegurando los beneficios de la libertad, de la seguridad, de la paz, de la democracia y del desarrollo para todos los habitantes del suelo argentino”, completó