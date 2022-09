El diputado nacional y ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro cuestionó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Axel Kicillof, y en particular al titular de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE), Alberto Sileoni (cuyo cargo él mismo ocupó durante el gobierno anterior), por lo que el PRO, el partido que integra, señala como “adoctrinamiento” en las escuelas bonaerenses.

Con esto, los legisladores proístas se refieren a la guía elaborada por funcionarios de la DGCE para tratar en las aulas el tema del atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, ocurrido hace doce días.

“La perversidad del adoctrinamiento en las aulas: en primer lugar, este gobierno cancela en las aulas el ideal del liberalismo”, que consiste en que “ninguna idea, enmarcada dentro de la democracia, es mala”, argumentó el diputado.

“Sugieren, sin decirlo en forma explícita, que el liberalismo es malo. Pero además, hacen todo un rulo para explicar que los gobiernos que no piensan como piensa este gobierno siguen la línea de continuidad de las políticas de la dictadura, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, etc. etc. Y eso pasa todos los días, y eso es lo grave”, deploró Finocchiaro.

“Frente a esto que hemos denunciado, no hay discurso del otro lado”, dijo el legislador. “El ministro Sileoni dijo que nosotros queríamos el silencio pedagógico. ¡Error, ministro! Lo que nosotros queremos es la estridencia de todas las voces en la escuela. El silencio pedagógico se dio el viernes (2 de septiembre), cuando los chicos no tuvieron clase.”

Finocchiaro viene realizando críticas a las políticas de Kicillof en materia educativa. Respecto del cuadernillo para el tratamiento del intento de magnicidio en las escuelas, había escrito a través de su cuenta en la red social Twitter que detrás de ese material “está la instalación de la oposición, los medios y la Justicia como instigadores del gravísimo atentado”.

“La acción del Gobierno en las escuelas es propia de los regímenes autoritarios”, expresó el exministro poco después.