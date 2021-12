Faltazo de Martiniano Molina a su jura como diputado electo por Covid: “Elegí no vacunarme” En el marco de la reactivación de la campaña de vacunación y del anuncio por la implementación del pase sanitario en la Provincia, el ex intendente de Quilmes y diputado electo por la tercera sección, Martiniano Molina, se contagió Covid y faltará a la jura de legisladores. "No descarto vacunarme en algún momento", osciló.