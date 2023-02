Este miércoles 22 de febrero se cumplen 11 años de la Tragedia de Once, ocurrida cuando una formación de la línea Sarmiento que estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once, no detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención, provocando 51 muertes y 789 heridos.

Cabe recordar que, en total, fueron 22 los condenados por la tragedia, entre funcionarios, directivos de la empresa y el motorman, en los dos juicios orales que se realizaron en los Tribunales de Comodoro Py. Sin embargo, actualmente ninguno permanece en prisión ya que todos gozan de prisión domiciliaria o libertad condicional.

MIRÁ TAMBIÉN En diputados, De Mendiguren destacó el aumento de la inversión industrial

El choque de la formación del ex ferrocarril Sarmiento en la estación del barrio porteño de Once derivó en dos juicios orales penales en 2015 y 2017. El primero se hizo contra: El motorman del tren Marcos Córdoba; los directivos de TBA y los ex secretarios de Transporte de ese entonces Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. En tanto. El segundo juicio fue contra Julio De Vido, por entonces Ministro de Planificación Federal y Gustavo Simeonoff, quien era el responsable de la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos del Estado.

Desde su cuenta en la red social de Twitter, la Presidenta de la CC-ARI bonaerense y diputada provincial, Maricel Etchecoin, se manifestó al respecto: “Se cumplen 11 años de la tragedia de Once. Seguimos pidiendo justicia y acompañando a los familiares de las víctimas. La corrupción mata”.

Recientemente, Etchecoin cruzó al kirchnerismo por “manipular datos” del Censo y, hace menos de un mes, criticó al gobierno por el nuevo impuesto que “perjudica a comerciantes y emprendedores”.