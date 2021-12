Tras las dos sesiones que se llevarán adelante hoy en el Senado nacional, Esteban Bullrich dejará su banca en la Cámara alta, un año antes de lo previsto.

Días atrás, el legislador le comunicó a su bloque del Pro que debía renunciar a su cargo “para dedicarse a su familia y a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)", la enfermedad que le diagnosticaron a principios de año y que le dificulta el habla y la movilidad.

“La realidad me dice que tengo que renunciar a mi banca de senador para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren”, expresó Bullrich en un comunicado.

“Todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de stress. No veo que el Senado, los próximos dos años, vaya a darme ese ambiente. El Senado que viene no puede depender de que yo tenga un buen día. Va a ser muy finito”.

En esta línea, aseguró: “Está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública como los bonaerenses que me eligieron se merecen”. “Ojo dejo el Senado, no la política”, aclaró, “y mucho menos el sueño de dejarle un mejor país a mis hijos”.

Como adelantó, seguirá vinculado a la política pero de ahora en más alejado del Congreso. De hecho, la semana pasada presentó su nuevo libro, Una Nueva Buenos Aires, con la coautoría de Enrique Morad y Jorge Colina.

Esta mañana, posteó en sus redes sociales una cita de Robert Frost, que fue replicada por sus seguidores y comentada con palabras de apoyo:

Bullrich será reemplazado en su banca por José María Torello, que fue jefe de asesores de Mauricio Macri, quien jurará hoy con el resto de los senadores electos el 14 de noviembre, y completará el mandato de Bullrich que finalizaba en 2023.