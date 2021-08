La diputada bonaerense de la Unión Cívica Radical, Vanesa Zuccari, dialogó con GLP sobre la precandidatura del neurocientífico Facundo Manes y el compromiso del radicalismo para “no renunciar al país que todos soñamos”.

Zuccari

-¿Cómo ve la precandidatura de Facundo Manes en el espacio “Dar el paso” de cara a septiembre?

Me pone muy contenta que haya dado el paso. Para mí no es una novedad porque lo venía viendo en la arena política desde el 2013; tuve la posibilidad de conocerlo en un acto que organizó Ernesto Sanzen Parque Norte, donde dijo que volvía a la Argentina a darle un poco de lo que la universidad pública le había dado a él. Así que materializarlo como lo materializó no deja de ser una alegría.

-¿Qué significa “Dar el paso”?

Comprometernos con la Argentina del futuro, con la Argentina que queremos, con no resignarnos. Lo que vemos hoy es que todos aquellos que tienen un mínimo de posibilidad abandonan el país. “Dar el paso” es no renunciar al país que todos soñamos y la única manera es comprometernos.

-Cuando recorre la Cuarta Sección, ¿con qué realidad se encuentra?

Hay mucha angustia y desazón. Observo una grieta gigante: hay gente que defiende a ultranza a este gobierno, otro grupo duro que no lo defiende y un tercio que mira desahuciado para los dos lados; esa es la gente que perdió familiares en pandemia, que se quedó sin empleo, que no puede ir a trabajar tranquila porque sus hijos todavía andan pululando por la presencialidad en las escuelas que no es completa. Esa es la gente que la está pasando muy mal y a la que le preguntás a quién va a votar y todavía no se interesó en pensarlo.

-¿Considera que la foto en Olivos del Presidente y su grupo íntimo puede afectar el voto del Frente de Todos?

Creo que sí. Me parece que ha sido una inmoralidad enorme, una devaluación de la palabra del Presidente. Mientras todos cumplíamos al pie de la letra los protocolos que nos establecía, él se encargaba de violarlos. Eso causa enojo en la gente que se volvía loca sacando el permiso para ir a trabajar, que iba de una ciudad a la otra y se encontraba con los retenes y no podía ingresar, en quienes tenían a sus padres a muchos kilómetros y no los podían ver. Creo que va a afectarlo mucho más de lo que fue la sinvergüenzada del Vacunatorio Vip. Fue una sistemática violación de las mismas regalas que ellos mismos imponían