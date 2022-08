Mirá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Yamila Alonso.

Me gustaría conocer cuál es la evaluación que usted puede hacer con respecto a la situación que se vive en el país, tanto económica como política y socialmente, considerando la asunción de Sergio Massa en esta especie de superministerio. ¿Qué análisis puede hacer de la situación actual?

Como hace mucho tiempo, viene siendo una situación preocupante la del país, tanto la económica como la social. Obviamente con muchos cambios que a mi parecer son cambios de nombres y movimientos dentro del gobierno pero siempre con las mismas personas.

Es importante aclarar que Massa no viene de Marte, Massa es parte de este mismo espacio dentro del gobierno del Frente de Todos. En lo personal no me genera mucha expectativa.

Sabemos todo lo que ha dicho en su momento del presidente, de la vicepresidenta que hoy es su jefa; venía hace unos años atrás haciendo campañas diciendo que quería barrer a los ñoquis de La Cámpora, terminar con la corrupción, meter presa Cristina. Y hoy es su jefa.

Creo que no genera mucha expectativa ni mucha esperanza en el país, en un gobierno que viene errándole en todas las decisiones que toma, y que viene hace dos años y medio gobernando sin un plan económico, sin un plan estratégico, sin un rumbo claro, cambiando todo el tiempo las formas de juego para los productores, para la industria.

Obviamente uno quiere que al país le vaya bien. Nosotros, desde la oposición, respetamos las instituciones, queremos que este gobierno termine su mandato. Pero la verdad es que no genera mucha esperanza. Los números cada vez son peores.

Los vecinos están dolidos, están angustiados, se enojan con toda la política, no solamente con quien gobierna. También desde la oposición genera mucho malestar cuando ellos hablan como si estuvieran gobernando hace un mes y ya gobiernan hace dos años y medio. Y son un gobierno que estuvo muchos años anteriormente. Creo que son parte del problema y genera mucho malestar cuando no se hacen cargo o cuando le hablan a la sociedad de un país que no es el que tenemos.

¿Cuáles son las principales problemáticas o preocupaciones que le manifiestan los vecinos en este contexto tan complicado del país?

En la cuarta sección, que es la que yo represento, las coyunturas de las ciudades son similares. Acá hay mucha producción agropecuaria y todo lo que estuvimos viendo en los últimos días del gobierno, de querer enfrentarse al campo y seguir poniéndole palos en la rueda, sabiendo que el campo es uno de los principales ingresos de nuestro país…

La problemática social y económica es la misma en todas las ciudades que visitamos. A lo mejor acá en el interior de la Provincia no se siente tanto la inseguridad como sí en el conurbano, pero es algo que preocupa. La educación, la falta de empleo, el interés de los jóvenes por querer irse, porque no ven un futuro viable en este país y tratan de estudiar y buscar otra salida. Hay muchos jóvenes que no tienen la posibilidad económica de poder independizarse.

Y después grupos familiares que tienen dos, tres, cuatro trabajos o emprendimientos para poder llegar a fin de mes. La situación es preocupante. Y ver el asistencialismo constante de este gobierno no es el camino que nosotros queremos.

El plan social es algo muy importante pero tiene que ser transitorio. Debe acompañar a la familia en un mal momento, pero no tiene que ser el objetivo final de la familia. La familia no puede depender toda la vida de un ingreso social del Estado. Primero porque no les alcanza y segundo porque no genera independencia, no genera libertad, genera un compromiso constante con el gobierno de turno.

Hace poco estaba leyendo una declaración de un intendente de acá del interior, del ala de Cristina Kirchner, del señor Pablo Zurro, diciendo que había que expropiar la producción del campo. La verdad que es una vergüenza escuchar esas declaraciones cuando sabemos que hay más de 300.000 productores en nuestro país que la luchan a diario, que la mayoría son pequeños productores, que les cuesta y que obviamente tienen el derecho de decidir qué hacer y cómo vender la producción que es su propiedad privada.

También en las recorridas acompañamos a los equipos que ya vienen trabajando del PRO en la cuarta sección y equipos nuevos que se van formando en estos distritos. Tenemos en la mayoría de los equipos gente que nunca estuvo en política, gente que no está dentro del ámbito público, que viene de lo privado y que tiene ganas de sumarse porque apuestan a nuestros valores, porque quieren algo distinto para su ciudad.

En el interior se ven mucho los mandatos eternos de intendentes, con más de 20 años, y la gente de eso se cansa. La gente quiere renovar y quiere nuevas ideas. Así que estamos acompañando a esos equipos en todo lo que se viene, y lo difícil que es también hablar de campaña en este momento que obviamente no es algo que le interese a la gente. Pero sí hay que ir trabajando en esos equipos que quieren ser gobierno el año que viene y que tienen que estar preparados.

Me gustaría volver al tema de los planes sociales. En el último tiempo se ha puesto sobre la mesa un debate trascendental que es el del Salario Básico Universal. ¿Qué piensa al respecto? ¿Puede resolver una parte del problema de la pobreza si se implementa un Ingreso Básico Universal?

No, para nada. Yo no estoy a favor de eso. Creo que a la gente hay que educarla y acompañarla a que sea independiente, a que pueda tomar sus propias decisiones. Yo vengo de una familia de clase media. Mi padre es panadero y mi mamá es canillita. Si hay algo que yo vi de ellos toda su vida fue trabajar, y siempre fuimos teniendo una mejor calidad de vida gracias al esfuerzo y al trabajo de la familia.

Eso es gratificante, te genera la independencia de poder decidir, de poder decidir qué comer, qué hacer con tu dinero, en qué querés mejorar. El salario universal no creo que termine con la pobreza. Todas las familias que hoy viven de planes sociales siguen por debajo de la línea de la pobreza.

Casi todos hacen algún changa extra porque no pueden vivir con el ingreso de un plan social y tampoco es viable un país donde la mitad trabaja, gana, paga impuestos y genera esos ingresos para pagar planes sociales que acompañan a esta gente que muchas veces no conoce otra opción y por eso tiene el plan social.

El rol del Estado es acompañar en el momento crítico, pero también ir acompañando a que salgan de ese círculo, a que puedan trabajar de lo que les guste o del oficio que aprendan, a que terminen la secundaria, a que se eduquen, sean libres y no tengan que depender del Estado.

Usted hablaba de la conformación de equipos con gente nueva, que llega a la política por primera vez. ¿Cuáles son los desafíos de Juntos en la cuarta sección electoral pero también en la provincia de Buenos Aires en general, pensando en el 2023?

Yo creo que nosotros como oposición hoy tenemos que trabajar fuertemente en ser una alternativa viable para la gente. El gobierno tiene hoy la oposición dentro de su mismo gobierno. Nosotros no tenemos que hacer mucho para ser oposición, pero sí creo que tenemos que ir con un mensaje claro de qué queremos.

Le estamos pidiendo una segunda oportunidad a la gente. Nosotros fuimos gobierno durante cuatro años, cometimos errores, supimos darnos cuenta cuáles fueron esos errores. Yo siempre valoro mucho de Juntos haber tenido una autocrítica, haber podido ver aquello que hicimos mal, cosa que creo que este gobierno no tiene la capacidad de hacer.

También nos ampliamos como Juntos y creo que obviamente dentro de Juntos cada partido tendrá sus ganas de llegar y su intención de querer ser protagonista. Yo, siendo del PRO, quiero que el gobierno nacional y provincial sea de un candidato del PRO.

Pero obviamente siempre viendo que estamos dentro de Juntos, que tenemos que consensuar, que tenemos los mismos valores y que tenemos que pensar no en las internas nuestras sino en lo que necesita la gente y en cuál va a ser nuestro mensaje para que la gente nos vuelva a elegir. Y cuál va a ser el camino y nuestra alternativa si volvemos a tener la posibilidad de ser gobierno a nivel nacional, provincial y a nivel local en todos los municipios de la Provincia