¿Cuáles serán los principales ejes de trabajo a abordar desde su banca en la cámara alta?

En primer lugar, acompañar las iniciativa del gobernador (Axel Kicillof), es mi responsabilidad por sobre todas las cosas, y sobre todo habiendo sido hasta hace poco intendente, al ejercer un cargo ejecutivo uno entiende y sabe la necesidad de que los cuerpos legislativos acompañen las propuestas del gobernador, en este caso para que las cosas fluyan de la mejor manera. Voy a acompañar al gobernador y a sus ministros en cada una de sus iniciativas.

Mi idea es estar muy cerca de Augusto Costa porque me interesan los temas de la producción, y sobre todo lo que tiene que ver con el interior con Javier Rodríguez, lo que tenga que ver con el sector agropecuario, y mucho también con Daniela Vilar (ministra de Ambiente).

Me parece que va a tener un rol importante, porque todo lo que tenga que ver con el medioambiente es transversal a todas las áreas, es un tema que de acá hacia adelante va a ser central en todos los aspectos, la educación, la producción, la salud y un montón de cuestiones que vamos a tener que atender.

La idea es no tomar iniciativas por uno mismo, sino entendiendo que uno conforma un cuerpo, un bloque. Dentro de estos marcos generales, impulsar todas las propuestas que fundamentalmente acompañen también el interior de la provincia de Buenos Aires.

¿Cómo se imagina la actividad legislativa de este año con la nueva conformación de la cámara?

Yo creo que este año debería fluir mucho mejor, tal vez el año que viene, al ser un año electoral, se complique un poco. Por lo menos, en el inicio de este año y los temas sobre el final del año pasado, si bien por supuesto hay un debate en casi todos los temas naturalmente, porque no todas las miradas son exactamente iguales, sí hay buena predisposición para avanzar, aún en la divergencia, y me parece que enriquece a la cámara, si es posible debatir pero también si es posible avanzar, porque cuando no se puede avanzar, las cosas se detienen o retroceden en materia de respuestas para los vecinos.

Todo lo que nosotros impulsamos en última instancia repercute en cada uno de los y las bonaerenses Me parece que lo mejor que podemos hacer desde la cámara de senadores es acompañar todas aquellas iniciativas que impliquen un beneficio para cada uno de ellos

¿Cuáles consideras que serán los grandes desafíos en el gobierno bonaerense este año?

Nosotros tenemos que seguir impulsando lo que estamos haciendo durante el verano, realmente ha sido una buena iniciativa lo del PreViaje, todos los lugares turísticos están funcionando a muy buen ritmo, creo que hay que seguir acompañando las pymes, al sector productivo en sus distintas facetas, se está recuperando el empleo, la producción.

La propuesta del gobernador ha sido muy clara, de seguir avanzando en eso, en las obras públicas, en materia de vivienda, de educación, creo que durante todo el año vamos a trabajar sobre esos aspectos que claramente están manifestados también en el Presupuesto.

¿Cómo evalúa las primeras semanas de gestión de Daniel Stadnik en la Intendencia de Carlos Casares?

Estoy muy conforme, muy contento, me siento muy satisfecho con el trabajo de Daniel, además realmente hemos tenido un enorme desafío en el mes de enero, ha llovido casi un tercio de lo que debería llover a lo largo del año, porque la media es 900 mm, y en el mes de enero llovieron 300 mm en algunos lugares de Carlos Casares, y 250 en una semana, sin embargo la ciudad resistió bien el embate del clima, los caminos también, razonablemente bien, o sea que los trabajos que hicimos en relación a los recaudos fluviales y todas las materias, han tenido una buena respuesta.

Confío plenamente en Daniel, que siempre ha sido mi primer candidato a concejal, siempre ha sido el intendente interino cada vez que yo me he ausentado, por lo tanto confío plenamente en su criterio, el equipo de trabajo se ha mantenido, la propuesta sigue siendo ejecutar aquellas obras que nos interesan, como procurar llegar a fines del 2023 sin calles de tierra en la ciudad cabecera, y avanzar con obras estructurales que tienen que ver con tema de vivienda, con desagües pluviales, con estabilizar caminos rurales, cuestiones centrales para nuestros vecinos, y por supuesto que para nuestras instituciones también