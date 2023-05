Your browser doesn’t support HTML5 audio

–Diputado, usted es uno de los armadores del espacio que impulsa la candidatura de Patricia Bullrich a la presidencia. Finalmente, la ex ministra de Seguridad, en territorio bonaerense, eligió a Néstor Grindetti como su candidato a gobernador. ¿Qué puede destacar usted en lo particular de la figura del intendente de Lanús?

Bueno, en principio, obviamente que ha sido una decisión difícil: eran cuatro candidatos importantes, con muchos conocimientos de la provincia y con virtudes complementarias, hasta en lo territorial. Pero bueno, Patricia decidió que sea Néstor, porque es una persona que ha demostrado una enorme capacidad gobernando un municipio complejo del conurbano. Contundente también en cuanto también a la articulación de políticas públicas para enfrentar a la inseguridad. Y es además un dirigente histórico del PRO y respetado no solamente por los dirigentes, sino principalmente por los vecinos, en un lugar donde, insisto, nos merecemos un enorme desafío como JxC, y donde Néstor ha sido un ejemplo de de cómo gobernar en el conurbano sur, y de lo que debería hacer la provincia de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre. Con lo cual nosotros, desde nuestro convencimiento de que vamos a gobernar el país y la provincia, creemos que no hay margen para improvisación, que hace falta una persona que conozca realmente las herramientas desde donde se puede gobernar la provincia de Buenos Aires, y obviamente necesitamos la decisión para los cambios y la capacidad para realizarlos.

–¿Y qué cambios radicales, a su entender, necesita la provincia de Buenos Aires?

Básicamente los mismos que hace treinta años. Un mejor manejo de la Policía bonaerense. Mayor descentralización de la gestión: muchos, sobre todo los que somos del interior, nos vemos muy afectados por cómo la centralidad burocrática de nuestra provincia sigue afectando la eficiencia de la gestión, con lo cual estamos convencidos en avanzar hacia la descentralización de la gestión, hacia darle más autonomía a los municipios. Y principalmente mi mayor preocupación siempre ha sido el tema educativo en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos mejorar la calidad y la estructura edilicia de nuestras escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires, y eso creo que es un tema que debe ser puesto desde el primer minuto en agenda. Pero con personas que ya sepan; no hay margen para personas que se sienten el 10 de diciembre en la provincia de Buenos Aires y no conozcan realmente de la problemática y cómo llevar adelante una gestión en la provincia.

–En este sentido, usted ha manifestado que hace quince años que los dirigentes que gobiernan la provincia prácticamente no la conocen.

Sí, ese es un tema que no es atacar a nadie en particular, pero sí es un tema en que nos merecemos dar una vuelta de página. Nosotros los bonaerenses, aunque no nos llamemos así o que tengamos un tema desde lo cultural de no sentirnos parte de un todo, nos llamamos por nuestras ciudades, y creo que nos merecemos una discusión sensata. Porque así también ha sido el resultado de la gestión, con personas que vienen de la Capital Federal, que realmente no conocen la provincia. Y creo que desde ese lugar lo de Néstor es un aporte importante, junto con el equipo de dirigentes que estamos en la provincia de Buenos Aires, como el resto de los candidatos.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Para gobernar la provincia hay que conocerla, hay que sentirla, hay que vivirla. Tenemos que tener ese nivel de compromiso con el lugar que uno pretende transformar, porque básicamente no se puede cambiar lo que no se conoce. Entonces desde ese lugar es como uno apunta a la identidad del bonaerense. Y no por un tema de romanticismo discursivo, sino por un tema de compromiso, insisto, con el lugar en que uno vive para transformarlo.

–Bueno, pero en esta evaluación que usted hace ¿también se encuentran los cuatro años de la gestión de María Eugenia Vidal?

Sí, claramente María Eugenia ha sido una persona muy responsable en el momento de gobernar, pero alrededor tenía muchos dirigentes que no tenían la real dimensión de la provincia de Buenos Aires. Así que lo tomo como un tema de una autocrítica hacia futuro. Ojalá aprendamos de nuestros aciertos y de nuestros errores para hacer las cosas en la provincia de Buenos Aires que realmente hace falta hacer. No hay margen, insisto, para cometer errores hoy, con cómo está la sociedad y cómo están los problemas con los que vivimos. No es un tema de chicanas ni ironía, es un tema de responsabilidad en el momento de gobernar.

–Muchos intendentes han manifestado su apoyo ya directamente a Patricia Bullrich. Pienso por ejemplo en Javier Reinoso, en Mariano Uset, en Héctor Gay de Bahía Blanca. ¿Es importante este respaldo de los jefes comunales a Patricia?

Sin duda. Te agrego también el de Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás, muy importante también en la estructura provincial. Y sí, creemos que eso, además, va a seguir creciendo. Así como más vecinos se sienten identificados con Patricia, con su liderazgo y su capacidad para llevar adelante la Argentina que viene, creemos que va a haber muchos más intendentes que van a sumarse a la candidatura y al proyecto presidencial de Patricia Bullrich.

–¿Y cómo analiza a nivel nacional la interna con Horacio Rodríguez Larreta?

Mirá, lo analizo, en principio, desde la necesidad de defender la competencia. Nosotros los argentinos estamos sufriendo las decisiones a dedo, como la que tuvo Cristina Fernández con Alberto Fernández, y tuvimos un proceso exitoso en el 2021 donde le ganamos al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, producto de una muy buena competencia entre Manes y Santilli.

Entonces yo creo que hay que desdramatizar las diferencias en una interna, hay que aprovechar las primarias, hay que aprovechar la competencia para que, dentro de un marco lógico de discusión, nosotros podamos definir los liderazgos de cara a la sociedad y no definir los liderazgos en una mesa chica, a escondidas de la sociedad. Entonces, me parece que es un proceso virtuoso que hay que desdramatizar, que hay que aprovechar, y hay que darle, obviamente, una claridad hacia la sociedad de que para nosotros la importancia está en la unidad. No es un tema de que la competencia sea un elemento de división.

Para nosotros la competencia es un elemento para aprovechar, para sumar y siempre aclarando que gane quien gane, vamos a estar unidos. No hay una división acá, sino que hay una sumatoria de diferentes actores, y obviamente que está bueno que podamos discutirlo también de cara a la sociedad. Porque hay una interna. Porque hay dos visiones de país o dos visiones de distintas soluciones a los problemas que tiene el país, como el que pueda plantear Larreta o como el que plantea Bullrich.