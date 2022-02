Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conViviana Dirolli.

Viviana Dirolli

¿Cuál será la agenda de trabajo que abordará desde su banca en la cámara baja este año?

Vamos a abordar una agenda de trabajo que tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años junto a Facundo Manes y un equipo con el cual, organizados alrededor de una UNG, empezamos a trabajar algunas definiciones de políticas públicas, consulta de especialistas, armados de seminarios, en todos los casos pensando en el armado de un programa de país que nos permita ingresar a la modernidad, avanzar hacia el desarrollo en todos los casos, pensando en la construcción de consensos y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Desde ese punto de vista, desde mi lugar en la provincia de Buenos Aires voy a acompañar distintos proyectos que tengan que ver con eso, por un lado con ampliar la base productiva de la provincia aplicando ciencia y técnica, políticas que tengan además impacto en el desarrollo humano, esto tiene que ver con la infancia, con políticas de salud, y en ese marco, desde mi formación específica que son las industrias culturales, voy a trabajar en todas aquellas medidas que coadyuven a generar desarrollo productivo e impacto en el desarrollo humano, por ejemplo, como funciona el sistema de incentivos al audiovisual en distintos lugares del mundo.

Como militante de la UCR estuvo este fin de semana en el encuentro de la Juventud Radical de la segunda sección, ¿cómo ve a la nueva generación del radicalismo?

Yo veo una nueva generación muy comprometida, es difícil no comprometerse en este momento y esta situación del país en la cual hay muchas personas, pero sobre todo muchos jóvenes que no tienen una proyección de futuro, y claramente era una de las preocupaciones que surgían en el seno de ese encuentro al cual asistieron muchos jóvenes de la segunda sección, y también estuvieron acompañados por la presidenta y vicepresidenta de la Juventud Radical a nivel nacional, donde plantearon el trabajo sobre determinados ejes y sobre todo pensando en dar una perspectiva de futuro para tantos jóvenes que hoy se quieren ir del país.

Se plantearon tres ejes principales que fueron trabajo, género y ambiente, pero también, y con una visión muy racional, se comprometieron a trabajar en función de conocer estrictamente que quieren los jóvenes, pensando que los jóvenes que estaban convocados, muy chicos por cierto, de unos 20 años, sabían que quiénes tienen 16 años pueden pensar de otra forma, y hay también que incluirlos.

En este sentido, el titular de la UCR a nivel nacional, Gerardo Morales, se expresó en las últimas horas y dijo que el próximo presidente argentino va a ser del radicalismo, ¿usted coincide en esta afirmación o este deseo?

Nosotros vamos a trabajar para que el radicalismo tenga un candidato que se aglutine alrededor de un programa y un proyecto que nos inspire y nos una como país y como Nación, desde ese punto de vista la provincia de Buenos Aires es estratégica por su dimensión y sobre todo porque no hay ninguna solución, ningún programa pensado para el país que no la incluya, ya que por otro lado tiene mayores niveles de pobreza que el resto del país, con lo cual vamos a trabajar todos, no alrededor de una persona sino de un programa, y estamos convencidos de que vamos a inspirar a mucha gente que se va a aglutinar alrededor de ese programa y ese proyecto