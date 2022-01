Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Vanesa Zuccari.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Vanesa Zuccari

¿Cuáles son los ejes de trabajo que abordará a lo largo de este año en la cámara baja bonaerense?

Generalmente mis temas de agenda van surgiendo de acuerdo a lo que me van pidiendo, o la necesidad que veo que se plantea.

Lógicamente hay temas de los que nunca me salgo, que son los temas que tienen que ver con las situaciones de la sección, el tema de Educación que para mí es una bandera, el tema de la salud pública, que son los reclamos que nos acercan los vecinos y que nos llegan a todos.

Click to enlarge A fallback.

Es una bandera la salud pública, cuando el IOMA no funciona, cuando el PAMI no manda una prótesis, esos son los temas en los que uno está más atento, y después, lógicamente hay proyectos que en todos estos años han sido presentados, reproducidos, muchos que tienen que ver con la agenda que inclusive plantea el gobierno, como el alcohol cero al conducir, que es un proyecto que hemos trabajado y seguimos trabajando, que está en la cámara, y que el gobierno provincial estaría por mandar un proyecto a la Legislatura.

Son lagunas que hay en la legislación y hacen falta. Hay muchísima gente que sufre por personas que conducen ebrias, y que les matan los familiares o que los dejan con un montón de cuestiones, paralíticos o en una silla de ruedas, con lo cual es un tema que podemos trabajar con una alta sensibilidad social y nos involucra a todos.

¿Considera importante que se hayan conformado tanto el ministerio de Transporte como el de Ambiente en la provincia de Buenos Aires?

Me parece que todo lo que sea erogación de gastos, en este momento en que la provincia está cómo está, es innecesario. Pero lógicamente que también me importa que se le trate de dar al ambiente un rango importante porque lo tiene.

La política ambiental desde el año 94 en nuestro país, con lo que fue la reforma de la Constitución nacional, tiene un carácter muy importante, que después en la práctica por ahí no se cumpla es otra cosa, pero los temas ambientales deberían estar en el tope de las agendas de los países y de los gobiernos nacionales, provinciales y locales, porque tenemos la muestra de que a nivel global algo tenemos que hacer.

Muchas veces hay cosas que se crean pero los problemas siguen estando, al día de hoy tenemos las islas incendiadas, los pastizales se siguen quemando, los ríos y arroyos de nuestra provincia se siguen contaminando, entonces muchas veces reclamar no es lo mismo que accionar, y creo que, en tanto y en cuanto tengamos miles de ministerios pero no haya acción, solo sirve para erogar dinero en un momento en que la provincia no se puede dar ese gusto.

Pasando a otro tema de agenda, ¿qué opina de la marcha convocada por distintos sectores del oficialismo contra la Corte Suprema de Justicia?

No me preocupa que sea convocada por diferentes sectores del oficialismo, pero sí me preocupa que sea convocada por el presidente de la Nación (Alberto Fernández).

Creo en la República y en la división de poderes, y en cierta forma lo que puedo ver es que para lo único que el kirchnerismo quiso llegar al poder fue para garantizar su impunidad, y en estos dos años y medio de gobierno lo han demostrado cabalmente.

El país está en llamas, estamos fundidos, sin financiamiento externo, en una situación terrible, contagiados de Covid, con una pobreza extrema y parece que la única agenda que les interesa es la judicial, para poder lograr impunidad para Cristina Fernández de Kirchner y todo su séquito, con lo cual, es muy grave esto de convocar una marcha en contra del Poder Judicial, pero que principalmente quién lo haga sea el presidente de la Nación.

Por último, ¿cómo analiza la situación del radicalismo pensando en el año 2023? ¿Y cuáles crees que serán los puntos de agenda más importantes para abordar por la UCR?

Creo que tenemos que trabajar en una plataforma que pueda ser la carta de presentación de nuestro partido de cara a la sociedad, para poder liderar el espacio de Juntos. No creo que tengamos otra misión que esa, trabajar para demostrarle a la sociedad que tenemos un plan, hombres y mujeres para llevarlo adelante, y qué podemos ser una opción dentro de la coalición