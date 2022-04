Escuchá la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM con Vanesa Zuccari.

Vanesa Zuccari

En las últimas semanas se han estado negociando las comisiones en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Ha habido algunas definiciones? ¿Se puede adelantar algo de la conformación de las comisiones para este nuevo período?

En nuestro caso ya más o menos han quedado conformadas. Estoy muy conforme. En varias solicité trabajar. He tenido inclusive algún plus con las presidencias o con la vice.

Estoy con ganas de empezar a rodar, porque hay muchos temas que involucran a los bonaerenses que tienen que ver con tomar decisiones, a través de los proyectos de ley, que significan soluciones para sus vidas. Por lo tanto, cuanto antes empecemos sería ideal.

Usted hablaba de un plus en cuanto a las comisiones. ¿Encabezará la Comisión de Industria?

La de Industria y la de Minería, que van juntas. Si bien Minería es un tema que no lo conozco en profundidad, me he comprometido en ponerme a estudiar. Están ligados, es una sola comisión. Es una actividad que en mi sección no se desarrolla tanto, pero no deja de ser una de las actividades más importantes dentro de la provincia de Buenos Aires.

Y después la Comisión de Legislación General, donde lo voy a acompañar a (Rubén) Eslaiman que está en la presidencia. Es una comisión interesante, por donde pasan casi todos los proyectos de ley de la Legislatura bonaerense y eso permite que esté muy atenta y empapada de todos los temas en profundidad.

En cuanto a la Comisión de Industria, ¿cuáles considera que serán los temas más importantes a trabajar en la agenda?

En el caso de la industria me parece que hay un sector que es muy importante en nuestra Provincia, que es el sector agroindustrial, que no lo podemos trabajar solo desde el punto de vista de asuntos agrarios. Tenemos que pensar que es una de las industrias más potentes que tiene la Argentina y la que más divisas genera.

También prestarle mucha atención a las industrias PyMes, que son el 90% de las industrias de la provincia de Buenos Aires, que generan mucho valor en origen, por ejemplo las metalmecánicas, como las que tenemos en nuestras zona.

Son industrias que generan mucho trabajo, que tienen 100 o 130 empleados, que son invisibles a los ojos de los gobiernos o de los políticos, y muchas veces son poco beneficiadas o poco tenidas en cuenta.

Recientemente se conocieron los datos de la inflación del mes de marzo, 6.7%. ¿Cómo repercute este número en los vecinos?

Repercute con mucha angustia, con mucho dolor. Hay mucha bronca con la clase política, porque pasan los gobiernos y es un tema al que no se le puede dar solución.

La gente no está llegando a fin de mes. Uno que recorre, hablando con quienes están a cargo de los comedores escolares o los centros complementarios, te manifiestan cómo aumentan las matrículas.

Mucha gente que trata de conseguirse un trabajito más para poder generar algún otro tipo de ingreso. Hay gente que ha dejado de lado algunas cosas para poder vivir, para poder comer básicamente.

Un caso es el aumento de las matrículas en las escuelas estatales. El hecho de pagar las escuelas a las familias les resulta un gasto que no pueden tener.

Cada vez más la gente se va achicando y trata de sostenerse para no caerse, para no pasar al umbral de la pobreza y la realidad es que la clase media está dejando de existir en nuestro país.

A su entender, ¿cuáles serían las principales políticas que debería tomar el gobierno de Axel Kicillof para revertir o intentar cambiar una parte de esta situación?

El Gobernador ha dicho que no puede hacer nada. Imaginate si el Gobernador dice que no puede hacer nada qué queda para el resto de los bonaerenses. Acá lo que yo percibo es que hay un pase de factura entre el hijo de la vicepresidenta que le dice al presidente, que fue puesto por la vicepresidente, que se ponga a gobernar.

Kicillof que es economista y que se desentiende de esta situación a la que nos han traído. Acá lo que hay que hacer es bajar gasto público, fomentar nuevas fuentes de trabajo y dejar de emitir tanto dinero en dádivas y en cuestiones que significan dilapidar dinero y no llevar soluciones concretas a las personas