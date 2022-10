Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Vanesa Zuccari,

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Vanesa Zuccari

-Se armó revuelo en Juntos tras las declaraciones de Facundo Manes en relación a la figura de Mauricio Macri. ¿Le sorprendieron estos dichos?

La verdad que no sé si me sorprendieron. Si una cosa tiene Facundo Manes creo yo es que es una persona muy medida. Pero sí creo que estamos en un momento muy crispado de nuestra sociedad donde hay una angustia permanente en la gente, donde la mayoría de los argentinos no llega al 30 de fin de mes, donde las carencias son grandes, donde en distritos como Lincoln hay gente que está optando en ver si almuerza o si cena, donde en una nota de los últimos días ha aumentado el consumo de yerba en el país y eso tiene que ver con la cantidad de gente que se toma un mate cocido porque no le alcanza para tener la comida en la mesa.

"Me parece que las cuestiones internas deben dirimirse en los ámbitos privados"

La verdad que los temas y la agenda de la sociedad están pasando por otros lados más que rencillas internas que podamos llegar a tener. Está bien que somos una coalición de cuatro partidos, donde tenemos diferencias, pero me parece que las cuestiones internas deben dirimirse en los ámbitos privados y concentrarnos y aunar esfuerzos en ver cuáles son las respuestas que le damos a la gente que tal vez hoy no las tengamos porque somos opositores pero sí las estamos diagramando en un plan de gobierno por si en el 2023 nos toca gobernar.

Por lo tanto, me parece que distraernos en banalidades y en tratar de menospreciar al otro, al adversario político dentro de la coalición me parece que es una pérdida de tiempo. Ha pasado con referentes radicales, ha pasado con la líder de la coalición, ha sucedido con los líderes del PRO, que han tenido algunas definiciones con referentes de nuestro partido, me parece que son todas cosas inconducentes que nos quitan o nos sacan del verdadero eje que le tenemos que dar a la discusión política. La agenda de los argentinos es muy diferente de la que podemos tener nosotros dentro de las coaliciones o dentro de los partidos políticos.

-¿Coincide con el comunicado de la UCR donde critican a Manes y aseguran que lesiona la esperanza que desde el espacio vienen construyendo?

Yo no critico a nadie porque no soy quién para ponerme ese saco, pero sí lógicamente estoy de acuerdo en que tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo aquellos que tenemos la responsabilidad dirigencial y la responsabilidad de conducir los destinos de los argentinos.

Todos aquellos que estamos en un escaloncito un poquito más arriba del militante, del ciudadano común, de aquel que nos elije, de aquel que nos acompaña con el voto. Indefectiblemente estas cosas lesionan a nuestra coalición y creo que hay que cuidarlas porque somos la única alternativa que tienen los argentinos para elegir en el 2023 si le queremos dar un cambio de rumbo a nuestra debilitada y triste Argentina.

-Ayer Manes en una entrevista dijo que en 2023 la oposición no puede ganar solamente con antikirchnerismo. De alguna manera invitó a enfocarse en promover soluciones a aquellas cuestiones que angustian a la sociedad que ya de por sí está muy castigada. ¿Coincide en estos términos con Facundo?

No coincido porque lamentablemente tenemos una Argentina engrietada. Una Argentina que se divide lamentablemente en dos. Y primero hay que hacer lo primero. Primero hay que ganar la elección y esa elección se va a ganar con aquellas personas que hoy están en contra de lo que hoy el kirchnerismo nos está brindando.

Después, una vez que se gane la elección, vendrá el momento de la reconstrucción de Argentina y esa reconstrucción de Argentina tiene que ver con quien está en el gobierno que es el que tiene la responsabilidad de liderar, cosa que no hizo Alberto Fernández cuando tuvo la posibilidad de aunar a los argentinos con el 80% de la imagen positiva. Lo primero que hay que hacer es ganar y la realidad es que tenemos dos Argentinas: la que quiere el kirchnerismo y la que está en contra de él