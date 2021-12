Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Vanesa Spadone.

Vanesa Spadone

¿Cómo fue su llegada a la Cámara alta bonaerense?

Estoy como suplente, cubriendo a una senadora titular que fue a ejercer su cargo como diputada nacional, en la lista de la que yo formé parte en el año 2019 como cuarta senadora o primera titular suplente.

En el marco de estas primeras semanas de actividad legislativa intensa, usted votó en contra de las reelecciones indefinidas a intendente, ¿por qué motivo?

Siempre se debuta con expedientes bastante complicados, de larga extensión o que necesitan mucha labor parlamentaria, como el presupuesto, la fiscal impositiva, y en este caso, la ley que salió votada de la reelección de los intendentes.

Votamos en contra porque fue nuestro partido el mentor de esta ley para impedir la reelección indefinida, ya que creemos que perpetuarse en el cargo desgasta la gestión, y no permite tener la misma energía que cuando uno asume un cargo.

Así que votamos los cuatro senadores del Frente Renovador en contra de la reelección de los jefes comunales, o por lo menos que puedan ser reelectos por un cargo más, y luego esperar un período para volver a presentarse en elección.

¿Considera que estas diferencias que se dieron en el seno del Frente de Todos pueden generar algún tipo de rispideces entre los legisladores?

Creo que no va a generar ningún tipo de conflicto, porque si bien formamos un frente, somos fuerzas diferentes, cada una tiene su impronta, y es un principio básico de la democracia que cada uno pueda manifestar la forma en que piensa, y no tener que, por estar dentro de un frente, votar todos de la misma forma; esto hace a los principios que cada uno tiene, en este caso, como legislador.

Otra de las leyes votada recientemente fue el Presupuesto 2022, ¿qué opina del consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas?

Estamos todos muy contentos, porque hemos llegado a un acuerdo con las distintas fuerzas, y hay que estar agradecido a la gente de la oposición porque no ha pasado lo mismo que en el Congreso que han dejado sin presupuesto a la Nación.

En este caso, lo más importante que ellos resaltaron es que no podemos dejar sin presupuesto al gobernador (Axel Kicillof), con algunos artículos o modificaciones que no han votado, pero llegamos a un acuerdo, así que el gobernador va a tener su presupuesto para poder actuar en 2022.

¿Considera que es diferente la oposición bonaerense a la nacional?

Creo que sí, que se ha trabajado mucho mejor a nivel bonaerense, que fueron mucho más sensatos y que hay una diferencia entre las dos oposiciones, o tal vez al ser menor cantidad de legisladores se llega mejor a un acuerdo, o quizás hayan tomado conciencia de que dejar sin presupuesto un gobierno es perjudicial para toda la población.

¿Cuál será su agenda de trabajo en la Legislatura durante 2022?

Todavía no lo tengo bien resuelto, mi asunción fue muy reciente, estamos trabajando con algunos temas que voy a desarrollar en enero cuando hay poca labor parlamentaria, ya tengo algunas reuniones a nivel local como para ir trabajando, y algunos proyectos que ya estoy elaborando pero que todavía no puedo dar a conocer, porque estamos en el paso de investigación y estudio.

¿Y cuáles son los principales temas que le interesaría abordar?

Yo en la parte privada me dedico a lo previsional, estoy trabajando con un proyecto que tiene que ver con la parte previsional de empleados municipales, y a nivel nacional quiero aportar algunas cositas, aunque no sea mi órbita, pero son cosas que tenía programadas de antemano.

También me gusta la parte de producción, pero todavía no me incorporé a ninguna comisión, porque la etapa de Presupuesto y Ley Impositiva, fue de mucho trabajo