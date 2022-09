Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Julio Pasqualin.

Julio Pasqualin

-Se ha reunido la Comisión de Salud junto a madres y padres de chicos con cáncer para avanzar en la Ley de Oncopediatría en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles fueron las principales menciones que le han realizado los padres en relación a esta iniciativa?

La reunión fue exclusiva para poder escuchar a los padres. Hubo cuatro testimonios, muy conmovedores. Yo soy psicólogo así que en especial la situación del dolor es una obsesión para los que abrazamos esta profesión. Y no debe haber dolor más complicado y duro que el de un padre que ve sufrir a sus hijos en estas situaciones.

Plantearon todas las peripecias por las que pasa un padre frente a ese detenimiento del tiempo como decían que ocurre cuando llega el diagnóstico de chicos tan chicos.

En ese sentido, hay una ley, la ley 27.674, que es la creación de un régimen de protección integral de niños, niñas y adolescentes con cáncer. Esta ley nacional que nosotros adherimos tiene justamente por objeto tener esta protección integral que básicamente se establece allí un programa de cuidado integral del niño y la niña con el objeto reducir todo lo que tiene que ver con la mortalidad de cáncer en niños.

"Vamos a trabajar para darle un rápido tratamiento al proyecto"

Y ese programa tiene distintas funciones que establece difundir y capacitar estrategias, gestionar el funcionamiento de todas las redes de centros oncológicos para que estén alineados, una serie de puntos, pero lo más importante me parece a mí tenía que ver con dos demandas que se habían planteado.

Una tiene que ver con las licencias, la licencia laboral para padres en situación con su niño con cáncer; y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la cobertura, ya que se trasladan muchos kilómetros para los hospitales donde generalmente se atienden en las internaciones y no hay muchas veces lugares para poder quedarse a dormir. Y esta situación hace que pueda haber una cobertura ahora de estos padres para poder pagarle un lugar digno mientras están atravesando esta situación con sus hijos internados.

Después se plantearon algunas cuestiones vinculadas a lo que va a tener que ver con la con la reglamentación de las leyes que siempre es muy importante a fin de saber cómo se aplica cada norma. Hay una media sanción en el Senado, y nosotros vamos a trabajar para darle un rápido tratamiento al proyecto.

-Me imagino que es urgente que el sistema de salud tanto público como privado garantice la cobertura ciento por ciento para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento también de esta enfermedad.

Exactamente, ese es otro de los puntos que está establecido en la ley nacional, el 100 por ciento de la cobertura. Nosotros lo que vamos a hacer es una modificatoria, incorporar por supuesto a la prestadora provincial estatal de IOMA para que esto quede absolutamente reglamentado.

Y no quiero dejar de marcar otra cuestión que me pareció fundamental. Uno de los papás planteó que en la carrera de Medicina hacer una declaración para que la carrera de Medicina tenga un especial énfasis en los pediatras para que puedan tener una educación o una materia vinculada a una prevención temprana del cáncer porque son muchos los casos de cáncer que llegan por un diagnóstico un poquito tardío y esto me parece que tiene que haber un ojo un poquito más fino sobre esa situación en la pediatría.

Porque sabemos que uno deposita como papá toda la toda la confianza y todo su corazón diría en un pediatra porque es la palabra santa para cuando atiende a nuestro niño