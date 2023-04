Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230425 Adrián Urreli

–El PRO bonaerense volvió a reunir a dirigentes, en este caso en el municipio de Lanús. ¿Han podido avanzar en la estrategia electoral en medio de esta fuerte interna que se está dando entre Patricia Bullrich y Horacio Rodrí­guez Larreta?

En principio, aunque continuamente se esté hablando de un enfrentamiento, yo creo que nosotros, dentro del ámbito de la mesa provincial, tenemos puntos de acuerdo, hay diálogo entre todos los distintos espacios, sin mayores controversias, tratando de buscar consensos. La realidad es que faltan definiciones, por lo que es difícil terminar de resolver cuáles son los acuerdos, en la medida en que todavía no está resuelto quién es candidato a gobernador de Patricia Bullrich, porque es central la opinión de quien sea el candidato. Mientras tanto, lo que se hace es ir conversando, pero más o menos por los mismos carriles que hemos conversado siempre, sabiendo que lo que tenemos que hacer es defender la unidad de esta mesa PRO y después de nuestro frente. Las charlas van por ahí. Hasta que esto no esté resuelto, es muy difícil que se terminen de resolver ciertas cuestiones.

–Igual queda poco tiempo y las definiciones están al caer...

Sí, pero hay algunas cuestiones que requieren la opinión de quien sea el candidato.

MIRÁ TAMBIÉN Una comitiva de diputados nacionales visitó la planta de YPF de Vaca Muerta

–¿Y cómo impactó en el PRO bonaerense la decisión de Larreta de llamar a elecciones concurrentes en la Ciudad?

Mirá, la verdad que no es un tema que hayamos discutido dentro de la mesa de Provincia. Creo que está en el ámbito de la Ciudad y que evidentemente tiene una repercusión, pero que tiene más que ver con opiniones, no con cuestiones operativas. A nosotros no nos genera un cambio de rumbo o una cuestión que nosotros tengamos que tener en cuenta para las decisiones.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Sí, después, cada uno tendrá su opinión personal, política, acerca del tenor de la decisión, pero no tiene un impacto concreto en las decisiones que se toman en el PRO de la Provincia.

–Y en el ámbito provincial ¿cómo observan, y observa usted en particular, la decisión de Axel Kicillof de llamar a elecciones en la provincia para el 13 de agosto, sin especificar la fecha de las generales?

Me parece que tiene que ver mucho con la especulación política. Y me parece que hay ciertos procesos que tienen que ver con la democracia, con instituciones de la democracia, que no tendrían que estar sujetos a consideraciones políticas o, por lo menos, no en términos de especulación. Creo que hay una tradición de muchísimos años en la provincia de Buenos Aires que se ha mantenido. Creo que, si eventualmente tomase esa decisión, sería sin el consenso de todos los espacios, y que esto es un proceso que no involucra solamente al oficialismo, sino a toda la política de la provincia, por lo que creo que para hacer un cambio institucional hay que dar la discusión institucional y resolverlo con todos sentados a la mesa.

Axel Kicillof.

–¿Y por qué considera que Kicillof especularía con esta situación?

Creo que él, en sus cálculos, él verá ganancia en desengancharse del candidato a presidente. Me parece que por ahí pasa la evaluación, en cómo tiene la mayor eficiencia electoral: si es desdoblado o no, si le conviene estar colgado o no. Es una necesidad personal de cuestiones políticas que no tienen que ver con un acto electoral que involucra a toda la sociedad y a todos los partidos políticos.

–Por último, ¿lo sorprendió la decisión de Alberto Fernández de no ir por la reelección?

No me sorprendió. Me parece que ya era una cuestión que ya se había ido decantando y las noticias venían hablando de cómo fue desgastándose. Más allá de la pésima imagen que uno pueda tener de la gestión y de creer que no era apropiado eso en términos políticos, me parece que esto ya se venía anunciando, ¿no?, que se esperaba que se dijera más tarde o más temprano, pero era como una decisión ya cantada.