–¿Cómo está el radicalismo en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones con Maxi Abad a la cabeza?

El radicalismo en la provincia, y creo que esto también es válido para el nivel nacional, tiene hoy una situación distinta al armado del 2015, digamos a la etapa fundacional de Cambiemos, donde el radicalismo claramente, a partir de la convención de Gualeguaychú, tuvo una actitud de acompañar más al PRO y a la Coalición Cívica en el armado de lo que fue una coalición electoral más que una coalición de gobierno, porque había ya una fuerte decisión social de acompañar a Macri en aquel momento y era el candidato natural. Tal es así que fuimos a una PASO y Macri a Ernesto Sanz, nuestro candidato, y a Elisa Carrió, les ganó ampliamente. El radicalismo participó después de lo que podríamos denominar una etapa de coalición parlamentaria, acompañando en los concejos deliberantes, en la Legislatura y en el Congreso, todas las acciones del gobierno, pero no tanto la gestión de gobierno y la toma de decisiones de aquel gobierno.

Entiendo que hoy la situación es muy distinta, en virtud de que el radicalismo en estos años, como suele decir Maxi Abad, ha cobrado musculatura, ha tenido un desarrollo desde lo territorial, de la participación de la gente, y particularmente en la provincia de Buenos Aires, la última elección interna, que tuvo que ver con la presencia de Manes, para nosotros una novedad desde lo político, que hizo una paso con Santilli prácticamente en un mano a mano y luego juntos logramos un excelente resultado en la provincia de Buenos Aires. Todo esto le ha dado al radicalismo hoy una presencia en el marco de Cambiemos distinta a aquella del 2015. Y esto se expresa no solamente en en la actividad partidaria, que está muy dinámica, con sus fundaciones trabajando en todo el territorio de la provincia, sino que además hay una consideración en el armado de la mesa política provincial y nacional en donde la participación del radicalismo es esencial.

En la provincia tenemos todavía indefiniciones. Parece haberse clarificado en Cambiemos el escenario en la Capital Federal, en Buenos Aires, donde esta decisión de que Jorge Macri sea el candidato único del PRO para competir con Lousteau ha clarificado el escenario. En la provincia no lo es tanto porque ambos candidatos presidenciales, Larreta y Bullrich tienen sus candidatos a gobernador, (pero) hay una demanda del radicalismo, de nuestros intendentes, y entiendo que también de muchos intendentes del PRO, que no lo expresan de viva voz pero sí lo conversamos, de que se unifique la candidatura en un candidato. El tener dos candidatos del PRO en la provincia va a hacer que ellos tengan necesidad de recurrir en cada uno de los 135 distritos a alguien que defienda la boleta; y en consecuencia, va a bajar esta interna a lo distrital, donde tenemos 64 municipios gobernados por Cambiemos que no necesitan tener este ruido electoral previo a la elección general.

Así que estamos todavía en esa etapa de indefinición. Quedan veintipico de días por delante para poder cerrar las listas. Creo que las expectativas están abiertas. El radicalismo está dispuesto a ir a un armado, ya sea de PASO de escenario de PASO, como sea un escenario de acuerdos. Y creo que un tema importante para nosotros como partido político es la actividad que vamos a tener este sábado en Coronel Suárez. Por primera vez en nuestra sexta sección electoral se va a desarrollar la Convención Provincial del partido, que es el máximo organismo de decisión, donde este tema, naturalmente, va a estar en el debate.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Cómo se preparan para esta actividad tan importante del partido?

En principio, la mesa de conducción de la Convención nos ofreció la alternativa de que fuera la sexta sección, donde no se había hecho nunca la Convención. Nos pareció muy bien. Esto lo chequeó con los legisladores y los intendentes de la sección y buscamos un lugar que geográficamente fuera más o menos el centro de nuestra sexta sección, que es Coronel Suárez aproximadamente. Allí ya ya tenemos el espacio físico, la infraestructura, la conectividad, porque esta Convención tiene la particularidad de que la Justicia Electoral, luego de hacerle la consulta respectiva, ha validado la posibilidad de que quien desea hacerlo presencial esté en Coronel Suárez y quien desea hacerlo virtual pueda hacerlo mediante el mismo sistema con el cual funciona la Cámara de Diputados de la Nación, es decir, validando la identidad de cada participante a través del RENAPER, y esto garantiza que hay una presencia que está legitimada, aunque no se esté presente. Así que tenemos expectativas. Yo creo que, más allá de la posibilidad de la virtualidad, va a haber una presencia de por lo menos el 50% del total de los 360 convencionales que tiene el partido en la provincia.

–Volviendo al tema particular de las elecciones, usted manifestaba esta necesidad de la unidad que expresan muchos intendentes, legisladores. Maximiliano Abad en las últimas horas también se manifestó al respecto; coincidió con Elisa Carrió en la necesidad de alcanzar una unidad en Provincia de Buenos Aires. ¿Usted también adhiere a estos términos, David?

Yo digo que sí, que me parece que una cuestión de unidad en la provincia de Buenos Aires, aunque luego haya competencia arriba en las listas de Bullrich, Larreta y la presencia del radicalismo, la participación, ya sea con una fórmula más o con fórmulas cruzadas, me parece que esto tranquiliza la situación de los 135 distritos. Y además, digo, no podemos negar la realidad de que ha irrumpido en el escenario electoral una cuestión novedosa. Ya no es Cambiemos y kirchnerismo. Esta irrupción de Milei, con una intención de voto importante en distintos escenarios, puede hacer que en una elección dividida en votos entre las distintas listas de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires muestren en la elección primaria, por lo menos en la PASO, una ubicación en tercer o cuarto lugar de los candidatos de Cambiemos, lo cual, desde el punto de vista de la visualización de lo que después tiene que ser el “voto útil” en la elección general, puede generar algún nivel de confusión. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que una lista de unidad sería beneficiosa.

–Lo consulto por uno de los temas del momento también. ¿Qué fue esta presentación que realizó un partido político ante la Corte Suprema para evitar la re-reelección de intendentes? A usted, como ex mandatario comunal, ¿le parece que puede ser válido este pedido? ¿Puede avanzar en la Justicia?

Yo creo que no, porque esto está legitimado por una ley de la Legislatura de Buenos Aires que salió por unanimidad. Brevemente, recordemos que los intendentes con dos mandatos actuales hasta el año pasado tenían como su último mandato posible. Pero ahí quedó en la reglamentación de la ley lo que podríamos denominar, entre comillas, una “trampita” que sobre todo muchos intendentes del oficialismo utilizaron, que fue renunciar o tomar licencia en su cargo antes de cumplir los dos años que marcaba la reglamentación de la ley como para que se le tomara el mandato completo. Y esto les permitía ir a una nueva elección, aun con una ley que lo estaba prohibiendo de alguna manera. Esto se planteó en la Legislatura y era necesario adecuar la legislación a la realidad. Es decir, si había 25 o 30 intendentes que ya se habían tomado licencia antes del 10 de diciembre del año pasado para no cumplir la mitad del mandato y poder competir, quedaban en desigualdad de posibilidades aquellos que habían sido respetuosos de su mandato y habían quedado en funciones. Con lo cual, por unanimidad, la Legislatura acordó correr un período más la posibilidad de un último mandato, que es éste que se iniciaría ahora y que ojalá, desde mi punto de vista, efectivamente no se vuelva a tocar la ley ni se vuelva a buscar mecanismos que la eludan, porque sí estoy convencido y así he actuado en lo personal: yo fui diputado dos veces y no creía que tenía que serlo de nuevo, intendente dos veces y creía que el segundo tenía que ser mi último mandato. De modo tal que ojalá eso se respete, porque me parece que la periodicidad, la renovación, le hace bien al espíritu de la democracia y al funcionamiento de las instituciones.

David Hirtz.

–por último, senador, me gustaría conocer qué balance hace con respecto a estos tres años y medio prácticamente de la gestión de Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires.

En primer lugar, independientemente de las particularidades de Buenos Aires, creo que es ineludible estar atado a la realidad nacional. Buenos Aires es el 40% de la población del país, es también el 40% del producto bruto. Pero también tiene una característica muy particular: Buenos Aires tiene, particularmente en el conurbano bonaerense, más del 50% de los pobres del país y más del 60% de los planes sociales que se distribuyen en todo el país. Y esto impacta fuertemente en la gestión provincial, una provincia que hace ya muchos años que está desfinanciada. Nunca Buenos Aires, desde muchos años a esta parte, ha recibido la coparticipación equivalente a su tamaño y a su producción y a lo que le aporta al Estado nacional desde su producto bruto. Y esto es una dificultad para este gobernador, para los anteriores y posiblemente para los que vengan. Buenos Aires es una provincia compleja, con desigualdades sociales muy, muy importantes entre un interior de características productivas agropecuarias, un litoral atlántico con un gran movimiento de tipo turístico, etc., y un conurbano complejo desde lo social, lo económico y naturalmente desde lo político. Hoy mucho más complejizado con la violencia y la presencia del narcotráfico ya denunciada y muy preocupante.

Yo creo que la gestión de Kicillof ha estado enmarcada en eso, en imposibilidades de hacer otras cosas. Ha habido anuncios muy importantes en materia de infraestructura, de obras que realmente no se han visto en la provincia. Ustedes recordarán en la pandemia todo lo que se anunció, por ejemplo, en materia de mejoramiento de la infraestructura en salud. Ahora tenemos una crisis de bronquiolitis que tiene a los hospitales sin pediatras. Nosotros hemos denunciado en nuestra región que el Hospital Pena de Bahía Blanca, que es la derivación de toda nuestra región hacia allí, está sin pediatría, sin la posibilidad de internación, y estoy enterándome de que en La Plata y en otros lugares hay internaciones en los pasillos de chicos, de pequeños, de bebés; que ha habido una crisis de bronquiolitis, seguramente consecuencia de la salida de la pandemia y la falta de vacunación, etc., pero bueno, era evidente que esa infraestructura que se anunció que se había hecho no era tal. Y como esto ha pasado en muchas otras cosas.