20230306 Walter Torchio

–¿Qué análisis puede hacer del extenso discurso que Axel Kicillof brindó en la jornada de hoy en el inicio de sesiones de la Legislatura bonaerense?

Me parece que la razón de la duración de su discurso tiene que ver con la necesidad de enumerar y de claramente poder transparentar todo aquello que se viene realizando y que muchas veces la gente no logra visualizar porque queda, tal vez, confundida por algunas manifestaciones de la oposición. Cuando hablamos de educación, hoy lo decía el gobernador, la enorme inversión que se ha venido realizando en escuelas, no solamente en cuanto a edificios sino también en cuanto al material para los alumnos, en todas las respuestas hacia los docentes, en todo el trabajo que se viene haciendo en materia de planificación de currículas, en cómo dar respuestas para que los pibes y las pibas puedan culminar con sus estudios. Tiene que ver también con el enorme trabajo que se hizo durante la pandemia, pero que se sigue realizando, en materia de salud, que tiene que ver con la inversión que se viene haciendo en ambiente, que tiene que ver con la inversión inmensa en materia de obras públicas, que tiene que ver con rutas, que tiene que ver con autopistas, que tiene que ver con el asfaltado de calles de tierra en barrios, en ciudades o localidades, que tiene que ver con una obra tan importante como es el Plan Maestro del Río Salado, que atraviesa parte de nuestra región, la cuarta sección electoral, en cuanto a la respuesta que va a provocar esa obra tan importante y que realmente ha tenido un vuelco trascendente a partir de la llegada de Axel al gobierno. Todo lo que se está haciendo en materia de seguridad, en materia de género, en materia de turismo: el éxito de este verano, ¿no? Todo lo que se viene trabajando en distintas áreas y que tiene que ver con su programa 6x6 y tiene que ver con una provincia que busca reafirmar la importancia de un Estado presente para dar mejores y mayores respuestas a los y las bonaerenses.

–¿Coincide con Kicillof en que el dilema que nos plantea este año electoral será entre la derecha y los derechos?

Yo creo que sí. Como están planteadas discursivamente muchas de las cuestiones, indudablemente daría la sensación de que cuando nosotros hablamos de educación, que claramente en la gestión hubo cierres de escuelas, básicamente en las zonas rurales, con relación a algunas cuestiones en materia laboral, un montón de situaciones que se presentaron, y este presente de hoy demuestra el valor de un Estado presente, ¿no?, y que ese Estado presente implica mayores derechos para nuestros vecinos y vecinas. Yo me alineo a este pensamiento del gobernador.

–Kicillof también criticó duramente a la Corte Suprema y dijo que Cristina Fernández de Kirchner está proscripta. ¿Usted también coincide con las palabras del gobernador? ¿Es proscripción lo que está atravesando la vicepresidenta?

Yo creo que es un tema que requeriría que se resuelva, que quede claramente de manifiesto tal situación. Me parece que para nuestra fuerza política lo que representa Cristina Fernández de Kirchner es muy importante. Obviamente, que ella sea o no sea candidata va a depender de su propia voluntad, pero me parece que tienen que estar dadas las condiciones para que luego, si decide serlo, no tenga ningún tipo de inconveniente post-postulación, ¿no? Y para eso me parece a mí que tiene que haber la suficiente claridad jurídica para que esta situación no tenga después ningún tipo de obstáculos de cara al futuro.

–En relación a los obstáculos, también Kicillof le habló directamente a la oposición y le pidió que la campaña electoral no obstaculice leyes este año. ¿Es un temor que pueda llegar a suceder esto en este año electoral?

Esperemos que no. Yo creo que está bueno que el gobernador se anticipe y proponga que algunas cuestiones puedan avanzar más rápidamente. Creo que no se tienen que detener las actividades legislativas por un año electoral. Creo que es necesario que esto siga funcionando de manera normal, sea un año electoral o no electoral. En ese sentido, vuelvo a decir, me parece que fue atinado que el gobernador se anticipe a cualquier situación y deje de manifiesto esta postura, además de trabajar con todos. Porque también, claramente, propuso la conformación de una comisión para que trabajemos en el tema de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Y todo el tiempo también resaltó el trabajo de los 135 municipios en muchísimas de las materias. Me parece que en todo momento fue amplio en su respeto, en su forma de articular con los 135 municipios y de incluir, por ejemplo, en esta temática a los legisladores para que trabajemos en un tema central que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, porque en el caso de tener los puntos de coparticipación que se merece la provincia de Buenos Aires seguramente va a haber más y mayores respuestas para los y las bonaerenses.