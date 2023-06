Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230614 Martín Tetaz

–Diputado, ha presentado en las últimas horas un proyecto de ley que busca garantizar la alternancia democrática en el sindicalismo, tomando las bases de una iniciativa que el expresidente Raúl Alfonsín había enviado al Congreso once días después de asumir.

Sí, tal cual. La famosa “Ley Mucci” fue una de las primeras leyes que mandó Alfonsín al Congreso y que esencialmente lo que buscaba era establecer un régimen de elección y de normalización de los sindicatos. Y sin embargo, pasado el tiempo, aquella famosa ley todos recuerdan que no salió por un voto. Muchos pensamos que sería muy distinta la Argentina si esa ley se hubiera aprobado. Tenemos muchos casos de sindicatos con sindicalistas que están hace cuarenta años, treinta años, veinte años, sin prácticamente ningún tipo de alternancia y donde es muy difícil para las minorías dentro de esos sindicatos hacer pie. Entonces, nosotros lo que decimos es: “Bueno, pongámosles un límite a las reelecciones indefinidas de los sindicalistas y démosles alguna garantía a los sectores minoritarios dentro de cada gremio garantizándoles representación si llegan al piso del 25%”.

–La intención de esta ley también está centrada en un punto clave, a mi entender, que es el de la obra social, con la posibilidad de que el afiliado pueda cambiar de obra.

Claro, también ese es otro tema. Hay que simplificar. El esquema es un esquema de mucha captura, ¿no? Si vos me preguntás a mí, en realidad, uno se pregunta hasta por qué los sindicatos manejan obras sociales, ¿no? Pero la verdad que se han constituido en las cajas de los sindicatos y tienen a los afiliados cautivos, con un esquema muy complejo para salirse de la obra social sindical, que nosotros queremos simplificar. Es decir, menos períodos de latencia, más capacidad para que los trabajadores tengan la obra social que prefieren tener. Y esto se complementa con otro proyecto, que también presentamos en su momento, para que los aportes a los sindicatos tampoco sean obligatorios, sino que sean voluntarios por parte de los trabajadores. Es decir, en conjunto, tratar de darles un poco más de libertad a los trabajadores dentro de su organización sindical.

MIRÁ TAMBIÉN Continúa la Liga de Fútbol Social Femenino, un proyecto creado por la diputada Débora Galán

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Usted ha manifestado recientemente que las asociaciones sindicales se terminan transformando en empresas comerciales. ¿Por qué sostiene esto?

Bueno, porque esto es así. Usted, por ejemplo, sabe que Moyano es una de las personas más ricas de la Argentina. Tiene empresas, tiene sanatorio, tiene sociedades anónimas. No es que tiene una cooperativa de trabajadores en la cual se organiza para comprarles las camperas para que los trabajadores puedan trabajar. Ha montado empresas vinculadas sobre todo a la cuestión de la obra social y de los sistemas de salud. Son empresarios, entonces se ha desvirtuado completamente.

¿Cómo hizo su fortuna Hugo Moyano? Bueno, él y su mujer han hecho una fortuna, y lo han confesado, de hecho, esencialmente con empresas de servicios que les brindan servicios de manera cautiva a los trabajadores de su gremio.

–¿Y cómo tomarán desde el sindicalismo esta iniciativa, Martín? Por ejemplo, el “Pollo” Sobrero ya se ha expresado: dijo que lo que usted intenta con esta iniciativa es “reventar los derechos de los trabajadores”.

Y si no tiene nada que ver con los derechos de los trabajadores. No toca la Ley de Contrato de Trabajo, no toca nada. O sea, cualquier cosa. Uno, la verdad, esperaba una reacción adversa de los sindicalistas, porque no les gusta competir, porque no les gusta que en los gremios haya más democracia, pero no esperaba una reacción que fuera tan completamente desatinada, ¿no? Porque nadie está tocando la Ley de Contrato de Trabajo, ni siquiera nadie habló en las campañas electorales, en las propuestas de reformas que hay que hacer, de tocar la Ley de Contrato de Trabajo. La reforma que nosotros propusimos en materia laboral tiene que ver con las leyes de las multas, las famosas leyes de Menem que generan más problemas y le dieron nacimiento a la industria del juicio. Nadie está hablando de de tocar la Ley de Contrato de Trabajo, ni mucho menos en este proyecto tampoco. Así que no tiene nada que ver.