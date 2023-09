Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230922 Romina Braga

–Romina, me imagino que las expectativas son muy grandes, muy amplias, por ocupar una banca en la Legislatura bonaerense. ¿Cuáles serán sus principales ejes de trabajo en caso de llegar a la Cámara de Diputados?

La verdad que nosotros hoy nos encontramos con una provincia en pleno abandono, realmente hundida, en falta realmente de proyección, de perspectivas de mirar a una provincia que tiene mucho para dar, que es potencia, y que cada uno de los ciudadanos tiene mucho para aportar. Entonces, cuando uno mira la Cámara, en mi caso, de Diputados en la provincia, dice: “Hay mucho para hacer”. Y lo claro es que no podemos ser una mancha o crearle trabas al ciudadano. Nosotros desde la Legislatura tenemos que ser capaces de poder brindarle soluciones a cada uno de los bonaerenses. Entonces, desde ahí, creo que mi aporte va a ser para poder generar las herramientas reales para que, sin duda, con la posibilidad de tener a Néstor Grindetti como gobernador y a Patricia (Bullrich) como presidente, podamos realmente dar un cambio y no dar un salto al vacío, sino ir por una verdadera transformación.

–¿Qué transformación necesita la provincia de Buenos Aires? ¿Qué balance puede hacer usted de la gestión de Axel Kicillof?

Lo vemos todos los días. Hay cuestiones que son claras, que tienen que ver con que Axel es más de lo que venimos sufriendo los argentinos desde hace más de quince años. Axel es parte del kirchnerismo, ha sido ministro y ha ido andando por distintas situaciones que nos han llevado a que estemos hoy como estamos. En el caso de la provincia, una provincia que todos los bonaerenses sufren con la inseguridad todos los días, donde la pyme realmente no tiene un camino claro, no tiene previsibilidad, no tiene financiamiento, no puede, se siente ahogada. Entonces, en esas cuestiones creo que hay mucho para trabajar.

Y, sin duda, además de todo esto, lo fuimos viendo en el interior de la calidad educativa. Axel, como para construir en la provincia, eligió a Baradel, eligió poder sacar a los presos en pandemia. Digo, hubo toda una narrativa que ellos fueron haciendo en pos de sus beneficios y en pos de algunos privilegios que no tienen nada que ver con lo que necesitan los bonaerenses.

–Hace unos días, la mesa de la Coalición Cívica respaldó la candidatura de Patricia Bullrich. ¿Por qué considera usted, en lo personal, que es la mejor opción para manejar los destinos del país?

Con Patricia nos une una larga historia y hay un cariño hacia ella desde la CC por la construcción que hemos tenido. Y porque también sabemos que ella, a lo largo de su historia, siempre fue fiel a lo que pensaba, y también siempre determinó bien cuáles eran las luchas a encarnar. Ella se plantó claramente frente al sindicalismo corporativo; en su experiencia como ministra de Seguridad, en el gobierno de Mauricio Macri, dejó en claro de qué cosas no vamos a estar presos los argentinos: no vamos a estar presos de personas que creen que los derechos propios son mayores que los del resto de los ciudadanos, no vamos a estar presos de aquellos que nos quieran cortar ruta, que quieran generar que este país no pueda salir adelante. Así que yo creo que, como lo dice muy bien Patricia, somos el orden que se necesita, el orden previsible, con un gran equipo. Y sin duda, acá no hay dobles conducciones, sino que Patricia es quien va a llevar adelante, junto a este equipo, esa transformación.

–¿La nota fortalecida, nota que se fortaleció su candidatura con los últimos triunfos de Juntos por el Cambio (JxC) en las provincias? Pienso por ejemplo en Chaco, el último domingo, o en Santa Fe, la semana anterior.

Sí, sin duda. La victoria de Zdero viene a seguir sumando todo un rol que viene construyendo JxC en el interior del país. Esto habla mucho de nuestra fuerza, con lo que se ha ido haciendo a lo largo de este año electoral. Hemos logrado obtener provincias como San Juan, San Luis, Chaco, en donde realmente la construcción en el tiempo. Cuando uno habla de JxC, habla de una fuerza que hace tiempo viene construyendo y consolidándose, y eso es lo que le podemos aportar al país. Le podemos aportar una visión de mediano y largo plazo, porque realmente entendemos la importancia de construir con la sociedad, de cara a liderazgos sinceros, que construyen con equipo, y poniendo las cosas arriba de la mesa, con la verdad.