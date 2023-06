Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230612 Daniel Arroyo

–Diputado, el sábado participó del Congreso del FR, en el que Sergio Massa renovó su reclamo por un candidato a unidad. Usted es un defensor de las PASO. ¿Considera que hoy los esfuerzos dentro del oficialismo están dados para que haya una lista única, un candidato de unidad?

Yo creo que tenemos que apuntar a tener un candidato de unidad, básicamente porque el contexto es muy complejo. Estamos ante una situación macroeconómica muy difícil, ante la necesidad de conseguir reservas por todos lados. Siempre en un proceso electoral nacional hay tensiones y corridas cambiarias. Tenemos niveles inflacionarios realmente muy difíciles: el problema de la vida cotidiana es el pan a 700 pesos, es la leche a 300, el kilo de asado a 1800 pesos. En ese contexto creo que no debería agregarle la política ruido a la economía y que tenemos que hacer todos los esfuerzos, de acá al 24 de junio, para tener un candidato o una candidata única, y me parece que así va a ser. Yo en condiciones normales soy muy defensor de las PASO, creo claramente en las PASO, pero me parece que este contexto es muy particular y tenemos que ir por este lado de la lista de unidad.

–Sin embargo, Massa dijo que si hay PASO el FR va a estar allí. ¿Considera que hoy Massa es el candidato natural del espacio? ¿Puede haber algún otro candidato u otro dirigente del FR con las posibilidades de postularse a presidente o vicepresidente?

A mí me gustaría que Sergio

Massa sea no sólo candidato a presidente, sino presidente. Creo realmente que es una persona preparada, que se ha preparado para ser presidente; es alguien que conoce de energía, conoce de seguridad social, del mundo del trabajo; que claramente ha desarrollado un recorrido por el país y por el mundo, que lo pone como lo que yo creo que sería un gran presidente. Me gustaría que fuera Sergio Massa. No lo sé.

En realidad todas estas tensiones, idas, vueltas, son siempre típicas de los cierres de listas y entiendo que esto se va a definir en los últimos días, pero a mí me gustaría que Sergio Massa fuera el futuro presidente de la Argentina.

–Cecilia Moreau, en el inicio del Congreso, calificó a Massa como una figura de la política “irreemplazable”. ¿Coincide en estos términos?

Sí. Creo que hay cuatro o cinco personas claves en la política argentina. Sergio Massa es una de esas. Y dentro del Frente de Todos, en mi opinión, hay que armar una mesa de diálogo entre cuatro o cinco personas, no treinta o sesenta, sino los que realmente definen esto, para buscar este esquema de lista de unidad: Sin duda, Massa es uno de los actores centrales de la política argentina.

–Y este esquema de unidad ¿debería tener una representación federal? Es decir, ¿es necesario apuntar a una fórmula con representación federal?

Sí. El AMBA, que es el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, es el 1% del territorio. Ahí vivimos 17 millones de personas, es muy fuerte, pero es el 1% del territorio. Es un país que tiene 6000 kilómetros de distancia, 24 provincias, 70 grandes aglomerados. Lo interesante en la Argentina está pasando en el interior realmente, en términos de desarrollo económico, productivo.

Me parece que sí, que la fórmula tiene que tener un carácter federal y no tengo dudas de que lo va a tener. Y, de hecho, lo pienso para todos los espacios políticos. Sería bueno que toda la política entienda lo federal y haga propuestas desde el punto de vista federal.