Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230601 Rogelio Iparraguirre

–En la jornada de ayer acompañó al gobernador Axel Kicillof en la entrega de viviendas en la ciudad de Rauch. En este contexto tan marcado por una inflación diaria, por una situación económica también delicada, ¿cómo evalúa la gestión de Axel Kicillof en la provincia?

Mirá, precisamente porque si algo de lo que no carecemos es de dificultades (y somos muy conscientes, porque aparte la realidad en ese sentido es muy contundente), precisamente por eso es que la gestión del gobernador Kicillof me parece que tiene doble valor. Porque es una gestión con una capacidad de conectar con las necesidades de los distritos, de los municipios, en definitiva de los vecinos, ¿no?, sea en vivienda, en infraestructuras, en educación, en caminos rurales, en distintos programas de gobierno, con una capacidad de gestión muy importante.

Mirá, basta poner como ejemplo cómo los propios intendentes radicales o de Cambiemos, como ocurrió ayer con el intendente de la vecina localidad, destacan la labor que el gobernador y su equipo vienen haciendo. Yo creo que sería una gestión destacable en tiempos normales; en este contexto de dificultades, como te digo, es doblemente destacable.

–Usted es oriundo de la ciudad de Tandil, y el tema habitacional es central en esta ciudad. De hecho, recientemente el gobierno bonaerense presentó un ambicioso proyecto urbanístico que incluye, entre otros ejes, la construcción de cerca de 800 viviendas. ¿Qué análisis puede hacer al respecto de esta iniciativa fundamental para la ciudad?

MIRÁ TAMBIÉN Diputados avanzó con el proyecto para tipificar la figura de violencia digital

Bueno, que como dice el gobernador siempre (y no hay que cansarse de repetirlo porque es parte de los debates que atraviesan hoy la Argentina), sin el Estado, que por supuesto tiene que ser un Estado eficiente, transparente, con capacidad de escucha y con capacidad de trabajo, pero sin el Estado es imposible responder y resolver los principales problemas que aquejan a la ciudadanía.

En el caso de Tandil, Tandil es, si se quiere el mejor peor ejemplo, en lo que hace al déficit habitacional y la imposibilidad material absoluta de acceder al suelo de la vivienda por parte de las familias de trabajo, del común de los asalariados. Y esto no lo digo yo, si bien es algo que veníamos advirtiéndole a la gestión municipal hace quince años de manera permanente e ininterrumpida: que tenían que activar políticas públicas, diseñar y poner en práctica políticas públicas para sumar el esfuerzo municipal, particularmente en lo que a la generación de suelo urbano respecta, para sumar ese esfuerzo del Estado municipal a lo que en las gestiones del gobierno anterior de Cristina Kirchner y en este actual gobierno, tanto el Estado provincial como el nacional vienen haciendo. Por supuesto que encontramos oídos sordos.

Pero no sólo, como te decía, es un diagnóstico personal o de nuestro espacio político, sino que, ahora que empezaron a publicarse, y es muy interesante, los datos desagregados del Censo nacional, nos encontramos con una triste noticia, y es que Tandil es la peor ciudad de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires en lo que acceso a la vivienda respecta. El 58,7% de los tandilenses no cuentan con vivienda propia. Estamos en el ranking número 135. Esto es literal, ¿eh? Un poquito por arriba nuestro está Pinamar y así, pero somos la peor ciudad en cuanto a la capacidad concreta de acceder a la vivienda.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

En ese sentido, dentro de este panorama que de verdad es complejo, nos congratulamos en un punto, tanto con el gobernador como en lo que a mí respecta, de haber hace dos años visto este problema como el principal a abordar en Tandil, de haber encarado un proyecto que no tiene precedentes. Lo dijo el propio gobernador aquí, en la ciudad de Tandil, hace menos de un mes: no tiene precedentes en relación al modelo de gestión, porque no se trata sólo de construir un número muy importante de viviendas, sino de hacerlo asociados con la Nación, para también brindarle tierra de la Provincia a la Nación para que haga 377 lotes con servicios, donde va una escuela secundaria, un jardín de infantes, un espacio deportivo, un parque ambiental que va a ser una belleza no sólo para los vecinos que habiten ese barrio sino para el conjunto de de los tandilenses, la recuperación patrimonial del Palacio de Sans Souci para hacer ahí un centro cultural, un centro de salud que se licita ahora el próximo 13 de junio. La verdad que es un verdadero modelo de gestión y yo me siento muy orgulloso de haber formado, de formar parte de este proyecto.

–Ahora, diputado, lo llevo al ámbito estrictamente electoral y pensando ya a nivel nacional es tiempo de definiciones: los tiempos corren. ¿Qué balance puede hacer de la interna en el Frente de Todos (FdT) a nivel nacional, con esta danza de nombres constante para candidatearse a la presidencia?

Bueno, hay que, primero, desdramatizar, y en segundo lugar, tranquilizarse. Uno que ya tiene alguna experiencia, algunos años de experiencia... Yo milito en política desde los quince años y tengo una verdadera pasión por la cosa pública y un enorme orgullo por la cosa pública, lejos de ese prejuicio, ¿no?, que dice, “ay, trabaja en el Estado”. Para mí, sobre todo el que tiene responsabilidades en el sector público es una pisa clave del desarrollo de un país, de una provincia, de una ciudad.

Pero bueno, como te decía, he aprendido también a bajar un cambio, ¿no? Es decir, sí, estamos en tiempo de definiciones, bueno, pero ahí es primero de junio. Y las listas cierran el 24 de junio a la noche. En ese sentido, yo lo que tengo es una enorme confianza en quien conduce el movimiento nacional, en Cristina Fernández de Kirchner, así como en nuestro gobernador, Axel Kicillof, y los compañeros y compañeras más preparados para tomar las decisiones que sin duda serán las más acertadas.

Mientras tanto, hay un montón de compañeros y compañeras que han manifestado públicamente su vocación de ser, que tienen ganas, que para mí son todas legítimas. El punto acá no son las ganas que una persona pueda tener, por más legítimas que sean, porque no estamos hablando de proyectos individuales, sino que hablamos de un proyecto de país, de un proyecto de provincia, y ahí es donde hay que hallar síntesis, entre esa vocación y esas ganas personales que se tienen y las necesidades de un modelo de desarrollo que tiene como condición sine qua non la conducción política.

En ese sentido tenemos a Cristina y yo confío muchísimo en que las decisiones que se tomen, seguramente al filo del cierre de listas, van a ser las más acertadas.