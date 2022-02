Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Margarita Stolbizer.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Margarita Stolbizer

¿Cuál es su análisis respecto al principio de entendimiento entre la Argentina del FMI?

Creo que lo primero que tenemos que entender es que el acuerdo es necesario, es por supuesto insuficiente, si pensamos en que el acuerdo vaya a resolver los problemas que la Argentina tiene, no, obviamente que los problemas que tenemos, aunque se cerrara un acuerdo absolutamente beneficioso no se resuelven, ahora sí lo que tenemos que saber es que si no se llega a un acuerdo los riesgos de empeorar nuestra situación política, económica y social son realmente muy grandes.

MIRÁ TAMBIÉN Reigada se despachó contra Macri y Vidal

Por eso me parece que hay que hacer todas las gestiones, hay que tratar de transparentar la negociación, lo que no implica de ninguna manera dar un cheque en blanco sobre cuál sea el contenido de la negociación, lo que es necesario es aprobar que el Gobierno pueda llevar adelante una negociación y que esté obviamente obligado a transparentar y brindar toda la información sobre los contenidos que esa negociación tiene y que todavía se desconoce.

Click to enlarge A fallback.

También hay que poner claridad sobre un punto respecto a que lo que el Gobierno está buscando no es resolver un tema de una deuda hacia atrás, sino como contrae una deuda hacia adelante, porque si no parece un doble discurso demonizando el acuerdo con el fondo, y en realidad lo que se está buscando es ampliar el crédito que tenemos, y por eso muchos celebran que en pocos días va a ingresar una cantidad de dinero importante, entonces hay que sincerar un poco la situación de la negociación.

Desde Juntos han señalado que acompañarán este acuerdo, siempre y cuando no haya tarifazos, ¿desde Encuentro Federal el bloque que usted integra, consideran lo mismo?

Es una posición razonable pero también me parece que hay que tener un poco de autoridad para estas cuestiones, porque en el momento en que se tomó el préstamo durante el gobierno de (Mauricio) Macri se aumentaron los impuestos y las tarifas también, entonces creo que tenemos que tener un poco de resguardo sobre esto y que no se pueden fijar posiciones tan terminantes sin conocer un poco más sobre los contenidos del acuerdo. Yo sería un poco más prudente en este punto respecto de cómo poner condicionamientos o qué condicionamientos poner.

Otro tema de la semana que género una nueva polémica entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación fue el de los subsidios al transporte de pasajeros, ¿qué análisis hace de esta puja?

Hay que tratar de encontrar un punto de equilibrio y evitar una confrontación que no conduce a ningún lugar, siempre hay que pensar este tipo de cuestiones en función del usuario, las personas que toman el transporte público, y de qué manera el costo del transporte impacta hoy en el bolsillo del trabajador.

Yo vivo en el Conurbano donde siempre creemos que la forma en que se afecta este tipo de cuestiones es muy grande, porque el costo del transporte es, después de la alimentación, el más importante que tiene un trabajador, una familia.

Como costo integral entonces hay que tener en cuenta eso, y tratar de sacar estos temas de una puja política. Es lógico que los gobernantes defiendan los intereses de su territorio y de las personas que viven en él, pero me parece que hay que tratar de ponerle racionalidad y equilibrio a la discusión.

Pasando al ámbito de la Justicia, el Consejo de la Magistratura y la integración actual, que fue declarada inconstitucional por parte de la Corte, desde Encuentro Federal han presentado un proyecto, ¿cuáles son los lineamientos generales del mismo?

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el proyecto hoy que demanda una sanción urgente, según lo que estableció la Corte en su fallo de diciembre es restablecer el equilibrio que la Constitución fijó para la conformación de ese Consejo, el equilibrio entre los tres estamentos que componen el Consejo de la Magistratura, entonces el proyecto lo primero que apunta es a reconstruir ese equilibrio, por lo tanto nosotros llevamos el número de componentes al número que tenía antes, cuando realmente existía ese equilibrio que era el de 20, que debe estar distribuido entre los tres estamentos.

La otra cuestión en nuestro proyecto es que consideramos que la presidencia del Consejo debe estar en cabeza de un miembro de la Corte, la diferencia que tenemos con otros proyectos es que algunos no ponen a la corte en cabeza del Consejo, y otros ponen al presidente de la Corte, nuestro proyecto es que la Corte tiene que enviar uno de sus ministros a integrar y ese tiene que presidir, sin que la exigencia sea el presidente de la Corte.

Después lo que tiene como novedoso nuestro proyecto, dos cuestiones diferentes al resto, una es que nosotros modificamos el jurado de enjuiciamiento para que no sea un organismo de tipo permanente, sino que constituya también respetando las normas de equilibrio en la composición, pero exclusivamente cuando hay una acusación, cuando el Consejo decide acusar a un magistrado, en este momento se conforma el jurado de enjuiciamiento.

Y la otra cuestión que incorporamos es una perspectiva de género muy marcada, no solo para que los estamentos estén obligados a elegir en paridad representante varones y mujeres, sino que lo que incorporamos como una cláusula transitoria es que en esta integración que se debe hacer ahora para completar un año de mandato, tengan que ingresar transitoriamente en esta oportunidad todas mujeres, porque todos los que están son varones, entonces nosotras decimos que ingresen ahora todas mujeres para cumplir este año ya en paridad, y después hacia adelante se elijan siempre por mitades