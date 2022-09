Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Nahuel Sotelo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nahuel Sotelo

-Ha presentado en las últimas horas un proyecto de declaración instando a que el Gobierno bonaerense reprima los bloqueos a las fábricas y reestablezca el orden, en el marco del conflicto que se está dando con los trabajadores de los neumáticos. ¿Esperaba la polémica que se ha generado en torno a esta presentación?

En realidad nosotros le pedimos al Ejecutivo que arbitre los medios necesarios utilizando la fuerza pública para reestablecer el orden. Me llama la atención cómo algo que es de sentido común se difunda como algo tan polémico o tome tanta repercusión cuando debería ser lo natural.

-En un medio a usted le han dicho que se ha “puesto le gorra”. ¿Le molestan estas formas de expresarse ante la presentación de un proyecto de estas características?

Me parece gracioso. Si ponerse la gorra es defender la propiedad del sector privado, si defender el derecho al trabajo es, antes que del lado de los delincuentes, ponerme del lado de las fuerzas de seguridad, ni siquiera tengo la gorra, tengo la boina puesta.

-Mañana será la sesión en la Cámara de Diputados. ¿Se imagina que puede ser una sesión caliente?

Si es caliente o no no me interesa. Lo que sí me interesa es que a raíz de esto hemos puesto el tema en debate y eso ya es una victoria terrible. Hay muchos que me dicen no, pero el derecho a la huelga… Okay, el derecho a la huelga, perfecto. También está el derecho al trabajo.

Y lo que nosotros decimos es que hay gente que quiere ir a trabajar, porque está perdiendo el sueldo, horas de trabajo. Esto se está extendiendo a fábricas como Toyota, Ford, Fiat, Peugeot. Manden a la policía a cuidar a los que quieren trabajar. Ya hemos visto que estos sindicalistas violentos cuando pasa la gente que quiere ir a trabajar a la fábrica les empiezan a pegar.

Entonces que ahí esté la policía para cuidar a los que trabajan y si hay algún violento que se quiere pasar de vivo, bueno, que la policía reprima.

-El tema represión tiene otro tipo de connotación más fuerte en el país por la historia reciente. Usted cuando ha presentado este proyecto, me imagino que suponía que podía tener algún tipo de repercusión.

Eso es también parte de una batalla cultural que hay que dar. Si nos vamos a tomar mate a una plaza y viene un policía y de la nada nos empieza a pegar, eso es represión. Si estamos con la cara tapada, haciendo un acto de violencia, impidiendo que la gente vaya a trabajar, viene la policía y actúa, bueno, es una represión que sirve para volver al orden.

-¿Nota que falta orden en ciertas cuestiones de la política provincial?

De la política provincial y de la política nacional. Esto se está volviendo un anarquismo total. Es como si nos juntáramos cinco personas el día de mañana, tomamos un medio de comunicación y empezamos a decir que hasta que no les paguen 700 mil pesos mensuales no abren. La empresa se va a terminar fundiendo.

Esto es lo que quieren empezar a hacer: fundir las empresas para después decir que pasen al control de los trabajadores. Hay que poner un orden. Y la fuerza y la ley están para respetarse. El que no las respeta se atiene a las consecuencias de ser un delincuente