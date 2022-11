Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221115 Andrés De Leo

–Ayer, el gobernador Axel Kicillof le pidió a la oposición que vote las modificaciones a la ley de reforma previsional del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro). ¿Cuál es la postura de la Coalición Cívica?

La postura es la que manifestamos ayer. Nosotros somos respetuosos del proceso a que responsablemente ha convocado la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente, en la reforma que llevamos adelante en el año 2017 hay un tema jurídico que tiene una objeción, que es el tema de la movilidad, por citar uno de los temas. En ese sentido, si hay que hacer alguna modificación, porque la Corte siempre es la que revisa la legalidad, me parece razonable trabajar en ella. Pero en este punto hay que decir también lo siguiente: que el perjuicio a los jubilados de la caja del Banco Provincia obedece a que la misma caja del Banco y el gobernador Kicillof se adhirieron al decreto que dictó el presidente Alberto Fernández para perjudicar a millones de jubilados de la Nación y terminó perjudicando a miles de jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. De no haberse hecho eso y de haber aplicado el artículo que nosotros sancionamos en su momento, más allá de que tiene alguna objeción desde el punto de vista técnico-jurídico, no habría existido ese perjuicio. Y esto es responsabilidad del kirchnerismo y del gobernador Kicillof.

Más allá de esto, de sumarnos y respetar y buscar consensos para trabajar en las objeciones que se están ventilando en la Justicia, el proyecto que avanza Axel Kicillof, primero, no termina de abordar definitivamente todos los problemas que están hoy discutiéndose en la Justicia; y en segundo lugar, se extralimita de las cuestiones que son hoy objeto de controversia. Y ahí nosotros tenemos una diferencia que es la que obstaculiza la posibilidad de avanzar en un acuerdo.

–¿Esta es una ley que no sirve más, como dijo Kicillof ayer?

No, el gobernador Kicillof se agarra de alguna objeción a algún artículo, que, reitero, técnico-jurídicamente puede ser razonable el planteo que la Justicia está haciendo. Pero el perjuicio material no obedeció a este artículo sino que obedeció a que la provincia de Buenos Aires y la caja de jubilados liquidaron con el criterio de Alberto Fernández, que fue perjudicar a los jubilados. De no haberse hecho así, hoy este perjuicio no existiría, más allá de que sigue existiendo esa objeción técnico-jurídica, que es la de remitir la movilidad jubilatoria a un régimen ajeno al de la provincia de Buenos Aires.

Otras consideraciones y otros aspectos de la reforma que el gobernador está queriendo llevar adelante corresponden a la definición del Legislativo, no del Poder Judicial. Y ahí nosotros tenemos algunas miradas negativas, porque vuelvo a insistir en el déficit crónico de una caja que, para tratar de solventarla, no sólo recurre a aportes mayores de los trabajadores activos, que están en libertad de hacerlo, sino que además impone una obligación de mayores aportes del Bapro, banco que es de todos los bonaerenses, y que distrae recursos que deberían ir a mejorar el perfil productivo, para la asistencia a pymes, para créditos en materia de construcción, y se desvían para solventar una caja que es absolutamente deficitaria y lo que se busca es que permanentemente sea deficitaria.

Y por otro lado, cuando se habla de discriminación, hay que preguntarle por ejemplo al dirigente del gremio de La Bancaria, al señor Palazzo, si él no siente que hay una discriminación, por ejemplo, ante un empleado del Banco Nación o de cualquier banco del sistema nacional, que se jubila en peores condiciones que los del Banco Provincia y que a su vez paga impuestos en la Provincia para solventar una caja deficitaria.

Me parece que estos temas hay que abordarlos con mucha responsabilidad. Y hay que sincerar también si hoy queremos solucionar un problema que hoy está siendo dirimido en la Justicia o, por otro lado, si queremos ir hacia un modelo de caja de previsión que no es sustentable y que termina siendo discriminatorio para con otros trabajadores.

–¿Y qué pasa si no se encuentra una salida legislativa a este asunto?

Bueno, por un lado está claro que si esto no ocurre es porque no ha habido voluntad de, por lo menos, solucionar el problema que la Corte ha planteado. Nosotros decimos que estamos predispuestos a buscar una solución al problema que la Corte ha planteado. Pero no queremos que esto sea una excusa para avanzar con otras reformas en las cuales tenemos una mirada distinta de la del oficialismo.