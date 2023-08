Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230830 Adrián Urreli

–Adrián, usted, además de ser legislador, es el jefe de campaña de Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires. Y, finalmente, a la campaña de Néstor se ha sumado Diego Santilli, quien fue su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio (JxC). Algo que usted, también, había pedido: trabajar en conjunto para ganar en octubre, dejando de lado las mezquindades. Qué importante, ¿no?, que Diego se haya sumado a la campaña de Grindetti para trabajar en conjunto.

Sí, sí, yo creo que finalmente pudimos terminar el proceso del cierre de los resultados de las elecciones; más allá de eso, que nunca estuvo en duda, ahora podemos trabajar todos juntos. Creo que es muy importante ya superar esta etapa de interna, ensamblar los equipos, poder seguir trabajando como siempre en un solo equipo. Creo que también tenemos la necesidad de demostrarle a la sociedad que esto se trata de una contienda interna, que compartimos los mismos valores, que hemos tenido, si se quiere, distintos planteos tácticos y por eso la necesidad de resolverlo vía una interna, pero en nuestro frente estamos laburando todos juntos, con toda la fuerza y con un mismo objetivo.

–Imagino que ya están trabajando en el rediseño de la campaña política. Néstor Grindetti se reunió en los últimos días con intendentes del PRO, junto a Diego Santilli; también con candidatos a intendente de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo avanza el rediseño de la campaña?

También hubo una reunión la semana pasada, si mal no recuerdo, también con el Foro de Intendentes y candidatos radicales. Con lo que te diría que Néstor ya está tomando contacto de primera mano con todos los candidatos de cada uno de los municipios. Nosotros hoy estamos trabajando en el rediseño de la campaña, pero te diría que tenemos tres o cuatro líneas, que tienen que ver primero con lo electoral y después con el tema de la campaña.

Desde lo electoral, yo te diría que nuestras fortalezas son, primero, que somos la segunda fuerza en la provincia, a sólo tres puntos de quien está primero, que es Kicillof. Creemos que somos los que estamos en condiciones de dar la discusión, de poder cambiar el rumbo de la provincia cuando el 60% de los electores apoyan un cambio y se han manifestado. Esto en términos numéricos es así, y creemos que tenemos el equipo para llevarlo adelante.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Lo que tenemos que tener también muy presente y que tenemos que tratar de transmitir es que esto pasa en octubre. No hay segunda vuelta en la provincio y tenemos que ponerle toda la potencia para llegar en octubre. Creemos que los ejes fundamentales de nuestra campaña pasan por la cercanía, y cuando hablo de cercanía digo no tener un gobernador ausente. Néstor, que en toda su gestión, tanto en Lanús como en su paso por el mundo público, siempre ha estado muy, muy cerca de quien tiene la necesidad. Creo que los intendentes, que hoy tienen un enorme capital en términos de vínculo con la gente, son los que tienen el vínculo con el vecino, y esa es la expectativa que nosotros tenemos de tratar de llevar adelante en la provincia.

Desde ahí, muchas ideas que tienen que ver con facilitarle la vida a la gente, con solucionar los problemas y no ser uno más en la larga lista de problemas que hoy tienen los argentinos.

–Bueno, y me imagino también que uno de los desafíos fundamentales, no sólo a nivel provincial sino también nacional, es ir detrás de aquellos votantes que no se han expresado o que han elegido otras opciones.

Sí. Yo creo que en esta primera parte, y dada la crisis, estamos en un momento crítico no solamente por la crisis económica. Creo que tenemos una crisis social, una crisis de representación y la gente se ha mostrado apática porque creo que entiende que los políticos no estamos dando la respuesta. Justamente nosotros queremos mostrar cuáles son nuestros proyectos, cuáles son nuestros planes de trabajo para poder resolver los despioles que hoy tiene la gente, las cuestiones urgentes que tienen los bonaerenses. Así que creo que va por ahí.

–¿Qué opina, en el plano nacional, de las últimas medidas que ha tomado Sergio Massa?

Mirá, yo creo que se trata de medidas que son electoralistas, que lo que buscan es mejorar la posición electoral, que no ha sido realmente lo que esperaban. El kirchnerismo hoy está en el nivel más bajo de toda su historia. Me parece que quieren hacerles pagar el “Plan Platita”, como se dice en la calle, a todos los argentinos. Que sean solidarios todos los empresarios, que sean solidarios todos los componentes del Estado nacional para pagar un bono, que yo entiendo que la gente lo necesita, pero es una cadena de errores, de no tener un plan, lo que genera esta crisis, lo que genera más inflación. Y al final se dan vuelta y el cheque se lo siguen pasando a la sociedad, o con impuestos o con el dinero de los empresarios. Me parece que esto es no tener un plan concreto y laburar para la elección y no para resolver los problemas.