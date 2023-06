Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230601 Soledad Alonso

–En la comisión de Trabajo, que usted preside, avanza el proyecto de ley para actualizar las indemnizaciones laborales, un proyecto que presentó en conjunto con la diputada Maite Alvado, de la sexta sección electoral. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de esta iniciativa que usted puede destacar?

El primer rasgo es que, justamente, la intención del proyecto de ley es que, al no poder haber tenido la indemnización acorde al momento del despido y haber tenido que iniciar el trabajador o la trabajadora el juicio laboral, al momento de poder cobrar esa sentencia, esa sentencia no esté por debajo de la inflación. Y eso solamente se logra modificando la tasa que el juez o la jueza tiene que tomar en cuenta en el juicio laboral. Tiene que ser una tasa activa; al día de hoy se toma la tasa pasiva del Banco Provincia, en la provincia de Buenos Aires. Esa tasa está por debajo de la inflación y lamentablemente, al momento de cobrar a los tres o cinco años (porque post pandemia se agravaron los tiempos de resolución de conflictos laborales), además de haber estado esperando de tres a cinco años, al momento de cobrar ese juicio laboral es absolutamente insuficiente. Y de última están llevando a que haya negociaciones previas a un juicio, en las mediaciones, que perjudican al trabajador porque el trabajador agarra y firma de conformidad porque sabe que después de tres o cinco años de un juicio laboral lo que le va a esperar es casi lo mismo que le están ofreciendo en una mediación. Entonces esos tres a cinco años hicieron que se licuara ese poder adquisitivo que hubiera tenido él.

En realidad, todo esto inicia cuando un empleador despide y no paga lo que corresponde. Porque en realidad uno no está impidiendo que despidan a los trabajadores o a las trabajadoras; lo que está diciendo es que, ya que los van a despedir, que les paguen lo que corresponda. Ni más ni menos, uno busca la justicia, pero como a eso no se llega en una mesa de negociación, lamentablemente se tiene que iniciar un juicio.

Bueno, los que dicen que existe la industria del juicio, que es Juntos por el Cambio (JxC), son los que no acompañan este proyecto. Porque este proyecto justamente terminaría con la industria del juicio, porque, si no pagan lo que corresponde en indemnización o van al proceso de la mediación y no ofrecen más o menos lo que corresponde, saben que, cuando la gente vaya a cobrar en tres a cinco años, van a tener que pagar en tasa activa, y por lo tanto al empleador tampoco le va a convenir el juicio. Hoy, los únicos a los que les viene bien la industria del juicio son la gente que representa JxC.

¿Qué hacen con esa plata? En vez de dárselo al trabajador, la ponen en plazos fijos, en tasas activas, o invierten en otras acciones, después de tres a cinco años sacan, le pagan al trabajador en tasa pasiva y tuvieron hasta una ganancia económica con la plata del trabajador en esos tres y cinco años que no pagaron como correspondía las indemnizaciones. Por eso la voluntad de este proyecto es, uno: terminar con la industria del juicio; dos: que, al momento de cobrar el juicio laboral, no se esté por debajo de la inflación.

–¿Cómo sigue ahora el camino legislativo de esta iniciativa, diputada?

Bueno, ahora ya se aprobó en la comisión que yo presido, de Trabajo, pasa a Legislación, y la verdad que la ruta ahora no la tengo, no sé por qué otras dos comisiones va a tener que pasar antes de ir al recinto. Pero creo que es una más o dos, más de eso no tiene este proyecto, por suerte. Así que, bueno, junto con Maite Alvado, la autora, vamos a empezar la negociación con nuestros compañeros en las otras comisiones.

Lo que vamos a pedir, obviamente, es un poco de acompañamiento desde JxC de tener las reuniones con el presidente de bloque, que es Maximiliano Abad. Vamos a intentar por lo menos, con Maite Alvado, poder llegar a un acuerdo, porque en realidad están perjudicando a trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires no acompañando este proyecto. Y no están perjudicando al empleador o a la empleadora, porque en realidad lo que están haciendo el empleador y la empleadora es posibilitar que al tener la tasa pasiva les convenga despedir, arreglar en la mediación y llevar a un juicio cinco años. O sea que acá los únicos perjudicados son los trabajadores y las trabajadoras despedidos, porque no se les paga la indemnización como corresponde.

–Además, diputada, se aprobó la modificación de los artículos 6 y 76 de la ley marco del empleo municipal.

Sí, que nunca se debería haber modificado y eso sucedió en el presupuesto del 2022. Esos artículos lo que garantizan es que la asignación familiar de los trabajadores y trabajadoras municipales esté alineado con lo que se paga de asignación familiar para un trabajador nacional. Estaban atados, ya se presuponía y ya se sabía que eso era así, hasta que se modificó, lamentablemente, en el presupuesto del 2022. Tampoco hubo acompañamiento de JxC en esto.