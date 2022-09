Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la diputada provincial Soledad Alonso.

Soledad Alonso

¿Cómo vivió en lo personal el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner?

En lo personal con muchísimo temor. Absolutamente azorada de que estuviera sucediendo esto en nuestro país a punto de cumplir 40 años de democracia. Jamás imaginamos algo así, más allá del odio que pregonan los medios de comunicación, la oposición absolutamente irresponsable cuando hacen marchas con bolsas mortuorias, con guillotinas, con figuras de Cristina muerta o de formas absolutamente agresivas, como hace muy poco pasó adentro del recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires cuando el diputado Bugallo de Juntos por el Cambio provocó al Frente de Todos con un globo con la figura de Cristina presa.

"Tenemos que dar un debate serio, democrático e institucional de lo que sucede en nuestra patria"

Pero a pesar de todo esto hay que repudiar constantemente estos hechos de violencia, este hecho de casi magnicidio que pasó en el día de ayer, donde se intentó asesinar a la vicepresidenta. Es un hecho repudiable, es un hecho que nos tiene que tener en alerta a todos los argentinos y argentinas e independientemente de la ideología política todos deberíamos estar en el día de hoy en todas las plazas de nuestras ciudades pregonando la paz social, pregonando la defensa de la democracia.

No podemos permitir que estos hechos sucedan. Basta a la violencia institucional política, mediática y de la policía que sufrimos constantemente al momento de llevar adelante las ideas políticas, especialmente del peronismo. Ahí está el peronismo al que se lo ataca de esta manera. Históricamente sucedió y sigue sucediendo. No son otras fuerzas políticas, se ataca a la ideología popular, a la defensa irrestricta de los y las trabajadoras, de los jubilados y de los más vulnerables de nuestro país.

Mañana a las 11, el Congreso realizará una sesión especial. A nivel provincial hubo un pedido de la diputada Débora Indarte para llevar a cabo una sesión especial por este tema. ¿Hubo algún tipo de definiciones hasta el momento?

Hasta el momento no. Seguramente en el día de hoy nos vamos a estar enterando si se realiza o no esta sesión extraordinaria.

Pero más allá de lo que institucionalmente se realice desde las Cámaras de Diputados y Senadores a nivel nacional y provincial, creo que es fundamental la conciencia popular de que se está atentando contra la democracia, se está atentando contra la fuerza que lidera el Ejecutivo nacional y se está atentando contra la persona más importante a nivel argentino, latinoamericano y hasta mundial que tenemos que es Cristina Fernández de Kirchner.

"Es fundamental la conciencia popular de que se está atentando contra la democracia"

No se está atentando contra cualquier persona. Se está atentando contra ella porque ella representa al pueblo. Se está atentando contra el pueblo y contra la democracia argentina.

¿Le sorprendió el silencio de la Corte Suprema? Once horas después del hecho Ricardo Lorenzetti se pronunció en sus redes sociales.

No me sorprende porque la Corte Suprema no defiende al pueblo argentino. Defiende los intereses minoritarios de un grupo económico concentrado y de Juntos por el Cambio. Queda al descubierto... pero yo creo que el pueblo es el que tiene que darse cuenta de esto.

"Falta que el pueblo se dé cuenta que la justicia que hoy por hoy integra nuestro país es absolutamente parcial"

Nosotros los dirigentes políticos ya lo tenemos claro. Falta que el pueblo se dé cuenta que la justicia que hoy por hoy integra nuestro país es absolutamente parcial y defiende intereses económicos y políticos de Juntos por el Cambio, de los grupos hegemónicos concentrados y de los medios de comunicación.

Yo creo que muchas personas deseaban que esto sucediera por el nivel de violencia y de agresividad que en los últimos años se suscitó contra la figura de Cristina.

Sea un hecho aislado o planificado para que mataran a la vicepresidenta no es casual. Hace años se está concentrando en nuestro país el odio de clase y el odio hacia el peronismo. Viene desde el 55 hasta ahora queriendo hacernos desaparecer