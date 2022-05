Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Sofía Vannelli.

Sofía Vanelli

¿Considera necesario ajustar cuanto antes el piso del impuesto a las Ganancias, como lo exige Sergio Massa, para que los bolsillos de los trabajadores se vean beneficiados?

Sí, nuevamente es un debate que tenemos que darnos. El piso quedó bajo, en solo dos meses hubo un incremento del 14% de los trabajadores y jubilados que deberían pagar el impuesto, y esto se tradujo en un saldo muy alto.

Es importante bajar el piso porque ese dinero permite activar la economía, el mercado interno. Ese dinero que no va a impuestos se traduce a una mejora directa en todos los hogares.

Concretamente, en mejorar el consumo. Hoy necesitamos a la economía activa. Más allá de la discusión de la inflación, la inflación con trabajo es un escenario distinto en la Argentina y nos permite trazar, mejorar y hacer crecer toda nuestra estructura macroeconómica que después se traduce en un plato de comida en cada hogar.

Si nosotros tenemos trabajadores que consumen y ayudan a la PyME a crecer, eso implica que nuestra producción nacional también se activa. Es un círculo muy virtuoso.

En este contexto, hoy el Presidente anunciará modificaciones para que el aguinaldo quede exento de este tributo. ¿Cuál considera que fue el rol de Sergio Massa en esta decisión?

Ha sido clave y viene siendo clave desde el 2013. Viene impulsando esta iniciativa desde hace ya muchos años.

El aguinaldo para el argentino y la argentina es muy importante. Implica quizás unas vacaciones para la familia, un ahorro que le permite poder cambiar el auto, hacer un arreglo en su casa, traducirlo en algo que sus hijos necesiten, ayudar a algún familiar.

El rol de Sergio ha sido esencial en esto, en ponerlo en escena desde el 2013. Desde hace muchos años viene con una política clara, constante, activa, mirando siempre a los y las argentinos, a los ciudadanos a pie, que están todos los días trabajando y haciendo mover a nuestro país, que son nuestros trabajadores activos.

"Cuidar el bolsillo del trabajador también implica poner en marcha la economía para que todo sea un círculo virtuoso"

Y si los trabajadores activos se benefician y hacemos crecer la nómina aún más, también podemos garantizar a futuro mejores contribuciones a nuestros jubilados y jubiladas.

Cuidar el bolsillo del trabajador también implica poner en marcha la economía para que todo sea un círculo virtuoso que impulse y haga crecer a nuestra Argentina.

La discusión no solo es el dinero en los bolsillos sino también cómo discutimos nosotros en los formadores de precios respecto del cuidado de la inflación y cómo nosotros garantizamos que no existan esos cinco formadores de precios que establecen de alguna manera ganancias extraordinarias.

¿Notó senadora una cierta tensión entre Sergio Massa y Martín Guzmán en los últimos días por el debate del piso de Ganancias?

Y toda discusión genera tensión. A mí la tensión no me asusta. Me parece importante que Guzmán haya receptado la iniciativa entendiendo que el Frente de Todos, y específicamente en Frente Renovador, es una voz activa y proactiva, en el sentido de que propone, no está solamente señalando.

Sergio Massa tuvo un rol concreto. Activó una propuesta, tuvo una mirada. Ya en su momento se plasmó y fue muy positiva. De vuelta nos encontramos en una rediscusión de lo que ya se había aceptado.

A diferencia de otros espacios del Frente de Todos que a veces se limitan solamente a señalar, Sergio Massa propone.

¿Nota, más allá de este contexto apremiante, una reactivación económica creciente?

Yo veo a la gente en movimiento. La gente yendo a trabajar, por lo menos en lo que es la primera sección electoral. Entendemos que muchas veces no alcanza, que la inflación es uno de nuestros flagelos, pero mientras exista trabajo y movimiento es una buena señal de recuperación.

"Nuestro pueblo siempre pudo reconstruirse y yo tengo la esperanza de que vamos a salir adelante"

No nos tenemos que olvidar que venimos de dos años muy duros de pandemia, donde además todos tuvimos que estar encerrados en nuestros hogares, se paralizó como nunca en la historia nuestro planeta.

Hemos garantizado que hoy podamos estar de vuelta activos, pasando una cuarta ola que se está notando porque se evidencian más casos y tenemos también ya signos de alerta, pero con el país en movimiento. Hoy, gracias a un sistema de vacunación muy activo y muy fuerte, se nos permite poder seguir nuestra vida.

Los argentinos estamos acostumbrados a los momentos de crisis. Las crisis se resuelven también entre todos y todas. Veníamos de índices muy complejos con el gobierno de Mauricio Macri y la pandemia fue un golpe muy duro. La verdad que nuestro pueblo siempre pudo reconstruirse y yo tengo la esperanza de que vamos a salir adelante