20231012 Lisandro Bormioli

¿Qué análisis puede hacer de este escenario económico de tanta vorágine? Hoy la cotización libre del dólar cayó a $ 970, recortó 40 pesos sus precios de venta, luego de que el gobierno accionó contra la mayor cueva de la City porteña. ¿Qué análisis puede hacer de este panorama?

Bueno, como se sabe, siempre en momentos como estos, eleccionarios, es donde empieza a haber operaciones de todo tipo, y en este sentido hemos escuchado hace poco a un candidato a presidente (que lo viene diciendo hace mucho, pero una cosa es cuando uno tiene una responsabilidad, otra cosa es cuando no la tiene, siendo un candidato a presidente que ha sacado una cantidad de votos) salir salió a bastardear la moneda nacional, al peso. Y eso hizo que se haga una corrida; le podemos llamar el “dólar Milei”. Una corrida donde los que pierden son los argentinos y argentinas, principalmente los que menos tienen, las clases medias, aquel que tiene un ahorrito, y tal vez tiene un plazo fijo o no, y vive al día, y ve que con esta corrida se devalúa la moneda nacional, con declaraciones totalmente desafortunadas.

Nuestro gobierno es un gobierno que ha activado, a través del ministro de Economía, nuestro candidato a presidente Sergio Massa, estamos viendo lo que está pasando en la City porteña con el jefe de la AFIP, Carlos Castagneto, y todo lo que es la AFIP trabajando en esto. Y bueno, como lo ha dicho el ministro de Economía: “Prefiero por una elección”, creo que fue lo que dijo, “pero no voy a permitir que algunos vivos hagan esto con la moneda nacional y que hagan correr al dólar”, y que va a hacer todo lo que tenga que hacer para que esos vivos la paguen.

En este marco, nos centramos en la última semana de campaña, una campaña que ya vemos cómo viene. Tenemos que estar tranquilos, seguir trabajando con nuestro objetivo y horizonte, que es el domingo que viene lograr el triunfo de nuestro candidato Sergio Massa. Y si no es en primera vuelta, bueno, el triunfo se va a dar en ballotage.

Volviendo al tema del dólar, ¿qué opina de la denuncia que hizo el presidente Alberto Fernández contra Javier Milei por infundir temor público? ¿Está de acuerdo con el accionar del Presidente?

No, yo no sé eso. Me parece que es el ministro de Economía, que es nuestro candidato, que es quien define la cuestión, está tomando la cuestión y llevándola adelante a través de los organismos que tiene el Estado para poder llevar adelante esta tarea. De hecho, como decís vos, hoy el dólar blue ha bajado con respecto a ayer y anteayer, con lo cual, me parece que esto está en manos de nuestro ministro de Economía.

La verdad, me parece que centrar en una cuestión que le puede generar algún argumento a Milei no tiene mucho sentido. Si fueron los propios bancos, los bancos privados de la Argentina, los que salieron a pedirle prudencia al candidato a presidente Milei por sus declaraciones. Yo te hago la pregunta: ¿cuándo viste a los bancos, en el marco de una campaña electoral, salir con una declaración como la que salieron, tan claros y contundentes, con respecto a la responsabilidad que tiene que tener un candidato a presidente? Nunca, yo no lo vi nunca. Estaba todo dicho ya con esa declaración de los bancos privados y con el accionar de nuestro gobierno a través del ministro de Economía y candidato a presidente, con todas las herramientas que tiene el Estado para poder atacar este tipo de especulaciones que, vuelvo a decir, afectan a los argentinos y argentinas y que, de hecho, hoy estamos viendo que cuando se empezó a actuar empezó a bajar el dólar blue.

En las últimas horas surgió esta posibilidad de que Sergio Massa esté con cierto malestar con el Presidente por la denuncia, más que nada porque supone, como usted manifestaba, darle cierto protagonismo al dirigente libertario con esta denuncia y la posibilidad de que se victimice también, ¿no?

Yo no lo hablé con él; todo es por los trascendidos de las informaciones de los medios de comunicación que salieron. Pero lo importante es que acá tenemos un candidato a presidente que agarró la situación, como ministro de Economía, en un momento prácticamente límite de la economía nacional, haciéndose cargo de una situación que era prácticamente insostenible y con una deuda que heredamos, que nos dejó el macrismo, el gobierno de Macri, y que nuestro ministro se planta frente al Fondo Monetario Internacional, negocia con el Fondo, no es que se entrega, negocia con el Fondo Monetario Internacional en función de esa deuda que nos dejaron para poder llevar adelante alivios a nuestra población.

O sea, si uno se pone a ver todas las últimas medidas que ha tomado nuestro candidato a presidente, desde el tema del IVA hasta el tema del impuesto a las ganancias (la eliminación prácticamente del impuesto a las ganancias, porque los que terminan pagando van a ser muy, muy poquitos), el descuento del IVA, más otras medidas que fue tomando con respecto a bonos a jubilados, a trabajadores informales, bueno, son medidas que uno dice: son recontra insuficientes, ¿van a solucionar el problema?, no, seguramente no, pero son medidas que no sé si el Fondo las hubiese pedido, no creo, pero nuestro ministro ¿qué hace?: piensa, se para frente al Fondo, negocia para los argentinos y argentinas, se para con la bandera argentina, y en este contexto de crisis mundial y crisis nacional, como te digo, porque también hay que ver la crisis mundial, una guerra, ahora otra guerra nueva, esto impacta, uno dice, bueno, miren el petróleo como subió con esta nueva guerra que estamos viviendo a nivel mundial, más allá de lo que afecta a nivel de las vidas humanas y todo lo que sea, pero cómo afecta a la economía y también cómo, en ese contexto internacional y en el contexto nacional tan complejo que tenemos, un ministro que no tengo ninguna duda es un estadista y es, de los candidatos, más allá de que es el candidato de nuestro espacio político, sabiendo todo lo que nos faltó hacer, sabiendo todo lo que tenemos que hacer a partir del 10 de diciembre, pero no tengo ninguna duda de que tiene una capacidad, y quedó demostrado en los debates, una capacidad, no solamente de decir lo que va a hacer, poner propuestas de cara a la sociedad (ninguno de los otros candidatos lo ha hecho, lo único que han hecho los candidatos opositores en los debates es criticar a nuestro candidato), y nuestro candidato es el único que no solamente lo dice, que habla, que elabora propuestas, sino que está gestionando y que conoce el Estado.

Hoy para mí es fundamental conocer todos los resortes del Estado para poder gestionar. Y es un candidato que aparte, no solamente fue intendente, fue jefe de gabinete, presidente de la Cámara de Diputados. Conoce el sistema político, conoce el sistema económico, conoce cómo se gestiona el Estado y aparte, es un obsesivo del trabajo. No descansa. Yo, la verdad, lo admiro, porque en ese sentido no descansa: contesta acá, contesta allá, va a generar acción. Y hoy necesitamos eso para la Argentina. Yo no creo que se pueda gobernar la Argentina, ni en momentos de normalidad ni en momentos como este, sobre todo, con gente que, primero, no tenga experiencia, y segundo, con gente que no deje todo por la función pública, como lo ha demostrado a lo largo de su carrera política, de su trayectoria, como lo viene mostrando. No para. Yo diría que de las 24 horas del día, trabaja, no sé, 22 horas. Es una cosa que la verdad es de destacar.