Grupo La Provincia mantuvo una charla con el diputado provincial por Juntos por el Cambio, Sergio Siciliano. En el contacto, el legislador habló sobre cómo se encuentra su espacio de cara a las PASO y dio su opinión sobre el escándalo del festejo de cumpleaños en Olivos durante plena cuarentena del 2020.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sergio Siciliano

-¿Cómo encuentra de cara a estas elecciones al espacio opositor?

Con la esperanza de que la ciudadanía nos acompañe, caminando mucho la provincia, recorriendo, escuchando y viendo cómo representamos esas propuestas, esa angustia y dolor que tiene la gente. Con expectativas de superar las PASO, yo estoy en el espacio que acompaña a Diego Santilli y luego, si la ciudadanía quiere, acompañando a esta lista para dar la discusión de fondo con el oficialismo provincial y nacional.

-¿Qué tiene Diego Santilli para ofrecer o cambiarle la vida a los bonaerenses?

Creo que primero hay un gran equipo de intendentes que han gestionado y han sido reconocidos por gestionar en la pandemia. Santilli tiene un gran equipo y ha integrado grandes equipos, viene de la Ciudad, me parece que es una cara nueva para la provincia de Buenos Aires y que aporta un liderazgo distinto.

MIRÁ TAMBIÉN Convierten en Ley un proyecto del Senador Pallares para mejorar la atención de pacientes autistas

-¿Y qué puede destacar de la figura de Facundo Manes?

Me parece muy bueno que una figura como Facundo se sume a la política. Suma espacio, viene de afuera, pero con un gran compromiso político y que va a aportar sus conocimientos.

-Usted hablaba de la angustia de los bonaerenses cuando recorre los distritos, ¿qué cree que se pone en juego, qué es lo que le plantea la gente?

Hay dos temas grandes. Uno es la falta de trabajo, la gente está buscando laburo, hay una profunda preocupación porque el que tiene suele tener un trabajo bastante precario, no le alcanza para llegar a fin de mes. También veo muchos chicos y chicas de clase media que se recibieron y sin embargo no logran insertarse al mundo laboral. Después otra problemática es la de la educación, los padres han tomado dimensión de lo que los chicos perdieron. Todavía hay muchísimas escuelas en la Provincia que siguen cerradas.

-Desde su espacio un grupo de legisladores han pedido un juicio político hacia Alberto Fernández por el escándalo de la foto en Olivos, ¿usted coincide con esta postura?

Yo estoy absolutamente de acuerdo. Obviamente nosotros no lo podemos firmar ni acompañar porque somos diputados provinciales, pero de haber sido diputado nacional lo hubiese hecho.

-¿Y cómo calificó el encuentro durante la cuarentena en la Quinta de Olivos?

Me parece bochornoso, desagradable. Lo mismo que cree el kirchnerismo o cualquier argentino. Me parece inoportuno, desafortunado. El pedido de disculpas no es que no alcanza, me parece que no es un pedido de disculpas sincero. Se tiene que investigar, hay un delito y tengo la sensación -no es información sino sensación- de que no ha sido la única reunión o fiesta que hubo. Ojalá que se investigue y haya consecuencias porque sino no hay ejemplo para la ciudadanía