20230411 Sergio Siciliano

–El Consejo General de Cultura y Educación aprobó un proyecto, presentado por el gobierno bonarense, de reforma educativa en el nivel secundario. Uno de los cambios es que las tradicionales mesas de examen sean reemplazadas por instancias de intensificación. A usted, como especialista en gestión y planeamiento de la educación, ¿qué opinión le merece esta modificación?

Primero, si bien fue vendida como una reforma al sistema educativo secundario de la Provincia, en realidad esto no reforma el sistema educativo del nivel secundario. Esto sólo modifica el régimen académico, que es la forma de la promoción, en la que los chicos acreditan si saben o no saben, si pasan o no pasan de año, si aprueban o no aprueban. Con lo cual es una partecita muy chiquita dentro de lo que es un sistema como la educación secundaria. Y vuelven a poner el foco (que ya lo habíamos discutido en febrero) en cómo se aprueba. La preocupación que, evidentemente, tiene el gobierno provincial es ver cómo hace que los pibes pasen de año. No si los chicos están aprendiendo, no cuáles son las verdaderas causas que llevan a que un chico no aprenda ciertos contenidos. Porque si tenemos un problema realmente en la evaluación (que puede ser que lo tengamos y tengamos que discutirlo), por supuesto que eso viene de la mano con que tenemos un problema en la enseñanza. No reconocer que hay un paso previo, que un chico cuando llega a marzo y tiene que rendir, aprobar, desaprobar o lo que fuera, es porque evidentemente, de marzo que empezó las clases a marzo del otro año que tiene que rendir, fallaron un montón de cuestiones del sistema educativo.

–¿Qué piensa de que el ciclo lectivo se organice en materias anuales divididas en dos cuatrimestres?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Eso no me parece mal. Eso lo tienen muchas jurisdicciones. Lo único que me parece mal es que esto se anuncie una vez que ya se inició el año, donde los docentes planificaron, donde los docentes ya están dando clases. Me parece que se podría haber hecho con tiempo y bien, antes del inicio escolar, o planteándolo para el año que viene. La cuatrimestralización o la trimestralización es una metodología. Lo que acá se olvidan es que hay una planificación de parte de los docentes.

–¿Cuál considera que es el problema de fondo de la enseñanza hoy en la provincia de Buenos Aires?

Primero, el principal factor asociado a la calidad educativa tiene que ver con la pobreza. Tenemos seis de cada diez chicos por debajo de la línea de pobreza. En ese contexto estamos enseñando. Segundo, no se revisan los contenidos y la escuela desde hace muchísimo tiempo en esto de la enseñanza. Se siguen viendo los mismos contenidos, las mismas materias, el mismo formato, y la verdad es que estos son otros chicos, con otra cabeza, con otras situaciones, y también son chicos que han pasado, los que están cursando en muchos casos, post pandemia, con lo cual también hay una dinámica distinta de la escuela.

–Entonces, es necesaria una modificación en el sistema de educación secundaria, pero no que vaya de la mano con esta presentación que hicieron.

Yo creo que es necesario dar un debate profundo en la escuela secundaria, pero empezar desde la base. En cómo vamos a organizar la escuela, cuántas materias tienen que tener los chicos, qué contenidos tienen que ver, qué contenidos no. Hay que sacar cosas para poder incorporar otras, que son los contenidos que los interesa. Resignificar cosas. Hoy los chicos tienen otra lógica de construcción del pensamiento; entonces, hay que adaptar la escuela. Y en eso también hay que adaptar la evaluación. Pero solamente adaptar la evaluación sin modificar lo otro es como tratar de poner el carro adelante del caballo en la discusión.