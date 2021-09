Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Sergio Siciliano.

Sergio Siciliano

Llegó Jaime Perczyk al Ministerio de Educación, ¿qué consideración le merece y cuáles son los desafíos que cree que tiene por delante?

A ver, llegó como ministro, ya estaba en el ministerio, era secretario de Políticas Universitarias, con lo cual hay una continuidad en política educativa, por lo menos por ahora, de la gestión del ministro Trotta.

Y las expectativas son altas porque el desafío que tiene el equipo educativo, tanto nacional, provincial, da cada jurisdicción, es atravesar una crisis profunda que ha dejado secuelas todavía difíciles de medir a partir de esta pandemia en la distorsión, en los aprendizajes, con lo cual hay un gran desafío por delante.

Ojalá lo encaren de la manera correcta para poder resolverlo.

Hay más de un millón de chicos y chicas fuera del sistema educativo. ¿Cuáles son las pautas para, de a poco, tratar de solucionar este grave problema?

Yo creo que hay muchos más de un millón, eh. Un millón es el número que se dice pero que en realidad habría que definir qué se entiende por estar afuera del sistema.

Lo que uno tendría que clarificar es a cuántos impactó de esta manera el abandono, la deserción escolar, aquellos que estando todavía conectados qué aprendizajes han tenido, porque también se puede estar en la escuela o conectado y sin embargo no haber entendido los aprendizajes necesarios.

Con lo cual, lo primero que hay que hacer es medir, evaluar, para saber en qué situaciones nos encontramos.

Me parece que lo primero que hay que tener es un diagnóstico claro, terminar de abrir todas las escuelas.

A ver si todas las jurisdicciones están igual, si dentro de las jurisdicciones hay distintas localidades o por posibilidades económicas o por posibilidades de conectividad que tenido algún tipo de ventaja.

Este era un planteo, las primeras declaraciones del ministro, habían sido que iban a ir a buscar a los chicos uno por uno. Mi primer sugerencia es abramos las escuelas, abramos las escuelas sin burbujas, sin estos protocolos que ya son irrisorios porque es la única actividad que tiene protocolos tan estrictos.

Abramos los comedores, que todavía los comedores no están funcionando en las escuelas. Entonces, una vez que tengamos todo eso ahí vamos a saber realmente qué chicos están afuera, qué necesitamos.

Porque si no… ir a buscarlos para traerlos a escuelas cerradas o sin funcionamiento pleno tampoco sirve.

¿Es la peor crisis educativa de la historia argentina la actual?

Yo creo que sí. En el sistema educativo estamos muy acostumbrados a veces a ponerle título de crisis a distintas situaciones que hemos atravesado, pero claramente una pandemia inédita, que ha llevado a tomar decisiones también inéditas.

Mantener dos años las escuelas cerradas claramente es algo profundo y todavía no podemos medir el impacto del daño, ¿no?

¿Cómo considera la decisión del Gobierno bonaerense de tomar este refuerzo escolar los fines de semana?

A mí me parece bien. Desde la idea, siempre que las escuelas estén abiertas, si puede ser 24 horas mejor, es el mejor lugar para los chicos.

Yo lamentablemente le descreo al Gobierno bonaerense que hace anuncios que después no pasan, no suceden en la realidad y quedan en meros anuncios, como fueron los de los ATR, que iban a ir a buscar a los chicos a las casas y eso no pasó.

Ahora se habla de nombrar 30 mil docentes, quiero ver quiénes son esos 30 mil docentes, de qué listado salen, con qué formación, porque no hay 30 mil docentes disponibles en los listados de las juntas de clasificación. Entonces quiero ver que realmente sean docentes, que realmente se articule.

Si es una actividad articulada con la escuela, bien pensada, me parece fantástico. Si realmente es hacer una actividad recreativa, como existía ya en la provincia de Buenos Aires antes de la pandemia, los días sábados, actividades lúdicas, complementarias, eso ya existía, con lo cual no hay ningún anuncio ni ninguna novedad en eso.

