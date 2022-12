Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221221 Daniel Arroyo

–La semana pasada, Alberto Fernández celebró sus tres años de gobierno. Como legislador nacional que también formó parte de esta gestión, ¿qué balance puede hacer?

Creo que la gestión del presidente Alberto Fernández hay que dividirla en dos etapas: la pandemia y la pospandemia. Me parece a mí que dentro de diez o quince años, cuando la pandemia ya no esté en el debate de la grieta, cuando no sea un tema de periodistas ni de políticos sino de historiadores, se va a reconocer el rol que tuvo el Estado en la pandemia, logrando sostener la paz social (esa fue mi tarea como ministro de Desarrollo Social), logrando una cobertura de vacunación muy significativa, sosteniendo a las empresas, sosteniendo a los sectores con más dificultades a través del IFE... Me parece que con el tiempo se va a reconocer que el Estado estuvo a la altura.

Luego vino la pospandemia y hoy es otra la realidad. Hoy tenemos dos temas a resolver: el precio de los alimentos, el tema de a cuánta gente le cuesta llegar a fin de mes y que se endeuda porque no le alcanza, y eso tiene que ver con la inflación, y después los ingresos de las familias, esto de que la gente es pobre aun trabajando. Yo creo que ese es el gran desafío para adelante.

–Usted siempre sostiene que la relación entre la política y la sociedad está quebrada. ¿Por qué motivo?

Me parece que la sociedad siente, primero, que la política no vive la vida cotidiana, que es ir al almacén, al supermercado, ver si te alcanza, si no te alcanza, y que los debates que tiene la política no hacen a la vida cotidiana. Es decir, la sociedad siente que la política está en otra. Y me parece que antes de la pandemia había dos lugares que generaban legitimidad. Uuno era la escuela, la idea de que si los chicos estaban en la escuela era por ahí. Aun las familias muy críticas de lo que aprenden de lengua, de matemática, sentían que era por la escuela. Eso se lastimó. Se lastimó mucho la relación de la escuela con la sociedad en la pandemia, y hay que reconstruirla.

Segundo, yo veía un fenómeno fuerte de re-religiosidad y espiritualidad. De gente que, a través del mundo católico, evangélico, budista, del yoga, buscaba cruzar con lo trascendente. Eso también se lastimó, se desenganchó.

Hoy hay un vacío muy grande de no tener referencias, de dónde agarrarse, y está quebrada la relación de la sociedad con la política. Lo que tenemos que hacer es resolver los problemas de vida cotidiana, que sobre todo tienen que ver con el problema del pan a $ 480, de la leche a $ 260 y del kilo de asado a $ 1400. Para achicar esa distancia, para empezar a reencontrar a la sociedad con la política, hay que empezar a resolver los problemas de vida cotidiana. Si no, va a seguir creciendo la extrema derecha, que yo creo que es algo muy negativo para nuestro país.

–¿Le preocupa el crecimiento de la derecha?

Me preocupa mucho. Creo que la extrema derecha crece en la Argentina por su diagnóstico. Cuando dice “la casta, la política, los problemas” efectivamente es así. Después, cuando avanza con sus propuestas y son “se pueden vender bebés, se pueden vender órganos”, la sociedad dice: “Bueno, bueno, tanto no”. Pero es claro que hay un crecimiento de la extrema derecha, no sólo en la Argentina, y que tiene que ver con eso: con el vacío, con que no hemos dado respuesta. Yo me considero dentro del ala racional de la política. Para mí esto se resuelve con buenas políticas públicas, con racionalidad, o con locura. Bueno, tenemos que resolverlo con racionalidad y con buenas políticas públicas.

–¿Considera, entonces, que la política está a tiempo de recomponer esa relación quebrada con la sociedad?

Sí, en la medida en que primero logremos estabilizar el precio de los alimentos. Por eso a mí me parece tan importante lo de Precios Justos, esto de que haya cerca de 40.000 productos que tienen que sostenerse en el tiempo, poder dar certeza. Uno tiene que saber con cuánta plata tiene que andar, con cuánta plata va al almacén o al supermercado, cuánto sale cada cosa. Creo que ahí hay un punto clave.

El otro punto, a mi modo de ver muy determinante hoy, además del problema económico, es el tema de la inseguridad. A gran parte de las familias la inseguridad les organiza la vida: uno no sabe si puede salir, si no puede salir, sale uno de la familia, el otro se queda, el que viene en auto da una vuelta más a ver qué pasa.

Incertidumbre, inflación e inseguridad son los problemas más fuertes hoy para la sociedad, y les tenemos que dar respuesta, arrancando, para mí, por saber con cuánta plata uno tiene que andar y con cuánto llega o no llega a fin de mes, y evitando algo que para mí es muy grave, que es el endeudamiento. Mucha gente está endeudada, no le alcanza y arranca el mes de menos diez, debiendo plata y teniendo que pagar lo que no tiene. Y por eso, como uno arranca de menos diez, debiendo plata y tapando agujeros, le queda tan largo el mes, ¿no?

–¿Qué le espera al Frente de Todos para el próximo año?

Primero, fortalecer la unidad y hacer una mejor gestión, lograr resolver los problemas que estaba planteando antes. Y por otro lado, a mí me gustaría que generemos varios candidatos y vayamos a una PASO. En mi opinión, los frentes se fortalecen cuando hay diversidad, cuando hay no sólo distintos candidatos, sino distintas propuestas dentro de un marco general, y ahí la sociedad va y vota. A mí me gusta mucho el modelo del Frente Amplio uruguayo, que ha tenido en Tabaré una propuesta más moderada y en Mujica una propuesta más progresista. La gente va y vota. A veces vota más moderado, a veces más progresista, a veces la política va para un lado, para otro, pero hay un frente y la sociedad decide. Me gustaría que ese modelo se pudiera sostener en el FdT. Que tuviéramos distintos candidatos, también candidatos más nuevos en los distintos niveles, Nación, Provincia, municipios, con distintas propuestas, y que la sociedad diga “va por acá, va por allá”. Para mí, eso es lo más sano y lo que consolida un sistema democrático.

–¿Considera que la renuncia de Cristina Fernández a posibles candidaturas en 2023 facilita, de alguna manera, esa construcción o ese fortalecimiento de nuevos liderazgos?

A mí me parece que sí. Cristina por un lado venía diciendo hace tiempo que hay un modelo agotado en la Argentina, que hay que hacer otra cosa. Y me parece que sí, que su corrimiento da posibilidad al surgimiento de otros liderazgos. La sociedad convalidará o no. Pero sí, yo creo que Cristina está haciendo un aporte a la renovación en este momento