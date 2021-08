La diputada bonaerense y vicepresidenta de la UCR nacional, Alejandra Lordén, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre la recta final de la campaña. También se refirió al atentado contra el diputado Miguel Arias en Corrientes y apuntó contra el gobierno nacional por el manejo de la pandemia.

Alejandra Lorden

-¿Cómo ve posicionado al radicalismo rumbo a las PASO?

La verdad que muy bien, más allá de nuestra interna partidaria, que llevó a más de 110 mil afiliados a votar en los comicios de Buenos Aires por un partido moderno que quería protagonizar Juntos y que hoy tiene a un candidato como Facundo Manes que no solo le pertenece al radicalismo sino también al progresismo de Margarita Stolbizer, y al peronismo de Joaquín de la Torre y de Emilio Monzó, entre otros. Con él, el radicalismo ha encontrado musculatura para lo que viene.

-¿Qué destaca de la figura de Manes?

Primero su sencillez. Es un hombre de la provincia que viene de la neurociencia y que decidió dejar de lado su profesión para dedicarse de lleno a mejorar las cuestiones de nuestra provincia, cuando sabemos que la política es una palabra desprestigiada por mucha gente de la sociedad, y esto tiene que ver con que la agenda del gobierno en esta pandemia ha estado muy lejos de la gente.

-¿Cómo avanza la campaña en la recta final?

Estamos haciendo recorridas en el interior y en el conurbano. La provincia de Buenos Aires es totalmente desigual; en el conurbano hay muchas vulnerabilidades: poca accesibilidad a la salud y a la educación, impacto del desempleo y crecimiento del trabajo informal.

-¿Estas son algunas de las preocupaciones que le plantean los vecinos en las recorridas?

Claramente. Ya estamos en un 50 por ciento de inflación, muy alejado del pronóstico del ministro de Economía que hablaba de un 29 por ciento. Y esa inflación corroe el salario de cada uno de nosotros por más aumentos que tengamos. Si a eso le sumamos que alguien de nuestra familia perdió el empleo y que perdimos a un familiar por no estar vacunado a tiempo con las dos dosis, se hace el combo perfecto para estar enojado con el oficialismo y también con todo el arco político.

-Diputada, ¿cómo analiza la gestión de la pandemia del gobierno bonaerense?

Muy mala. Se militó la vacuna, se aplicó en lugares improvisados y hoy sabemos que la estrategia fracasó. Cuando vemos que Uruguay y Chile llevan el 70 por ciento de vacunados con dos dosis nos damos cuenta que está fallando el mensaje para que todos se vacunen, un mensaje que no existe en las cadenas de televisión, pero sí las propagadas, sí las palabras desacertadas de un Presidente después de una fiesta que salió, primero, a pedir perdón, y después se enojó cuando dijo que no hubo contagios y entonces no lo pueden imputar. Toda esta falta de ejemplaridad nos demuestra que no somos un país serio a la hora de pensar en un problema tan grave como el Covid y la amenaza de la variante Delta.

-Por último, ¿qué reflexión le merece el grave hecho del que fue víctima el diputado correntino Miguel Arias?

No quiero la Argentina de la violencia. Me gustaría que presentemos un reclamo conjunto para que esas cuestiones no pasen más. Pero mucho peor es ver a un Presidente desencajado, improvisando, diciendo que es un candidato del Frente de Todos y saliendo el hijo a aclarar que no es candidato, sino diputado de su espacio desde hace dos años. Estas cosas son graves. Si no fuera porque estamos en pandemia, le diría al Presidente que se tome unas vacaciones a ver si vuelve y está en eje. La verdad que le hace mal a la política y a la sociedad. Abrazo fuerte a la familia de Miguel y ojalá se recupere pronto