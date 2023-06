Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230622 Sergio Siciliano

–Me gustaría conocer la lectura que hace de los hechos violentos que acontecieron el fin de semana pasado en Jujuy. En un tuit, usted lo llamó “un atropello golpista”.

A ver, la violencia siempre trae más violencia y por lo que vimos, desde la lejanía, de la situación y por lo que supimos, hay evidencia que demuestra que tuvo que ver con grupos organizados tratando de impedir el acto democrático que es que sesione una legislatura. Esto lo vimos en la provincia de Buenos Aires cuando irrumpieron hace unos años en medio de una sesión.

El pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Y en democracia esos representantes son elegidos en elecciones. Estas elecciones sucedieron hace poco, con una agenda clara que tenía que ver también con la elección de constituyentes para una reforma constitucional, y eso estaba sucediendo. Hace más de un año que viene el debate en la provincia y hay todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo, a oponerse, a manifestarse, pero lo que vimos en las imágenes, de voltear autos, de usarlos como bomba, digamos, porque trataban de incendiarlos y trataban de mandar hacia donde estaba la policía, me pareció que son imágenes que no queremos en Argentina. Y después, obviamente, que estos grupos violentos están disfrazados detrás de un reclamo o detrás de los docentes. Lo mismo que pasó en el 2017 cuando los grupos violentos se disfrazaron de jubilados para tirar catorce toneladas de piedra al Congreso. Lo vimos hoy en Jujuy. Esto es un anticipo de lo que va a ser el kirchnerismo cuando quede erradicado de todos los Ejecutivos a partir del 10 de diciembre.

–¿Considera, como señala el kirchnerismo, como señalan agrupaciones de izquierda, que hubo represión al pueblo jujueño?

No, no. Hubo una represión policial, eso está claro, lo vimos, pero una represión, digamos, necesaria, cuando se estaba prendiendo fuego ni más ni menos que un poder como el Poder Legislativo de Jujuy. Fue casi defensivo a la situación de violencia. Y obviamente que en esos excesos de violencia pueden suceder hechos que ninguno avala, ninguno quiere. Pero la defensa de las instituciones, la defensa del orden público, la democracia, es potestad del Estado, y el Estado la hizo ejercer en este caso.

–Tanto CTERA como SADOP han llamado a un paro para hoy. ¿Cómo analiza esta decisión?

Tienen unos chantas. Se esconden detrás del reclamo. El paro ya estaba decretado antes por el tema salarial de Jujuy, por la situación en Jujuy. No les preocupa lo que pasó en Santa Cruz, no les preocupa lo que pasa en Chubut, no les preocupa lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, sino que simplemente se suman a los conflictos de las provincias donde ellos no gobiernan. Con lo cual no tiene ningún tipo de legitimidad el paro, no tiene ningún tipo de legitimidad el reclamo. Y me parece que están haciendo política en un año electoral. Lástima que es perjudicando a los chicos, sobre todo a los chicos más pobres que tienen que ir a la escuela.

–El otro día, hablando con el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, me decía que desde Juntos por el Cambio (JxC) ven a la educación como una herramienta para la libertad, mientras que desde el kirchnerismo la toman para adoctrinar. ¿Coincide en estos términos?

Coincido plenamente y eso lo vemos en cada uno de los documentos, en cada uno de los mensajes. El otro día el gobernador tomó jura de la bandera utilizando un acto institucional, un acto que probablemente sea inolvidable para esos chicos a los que les tocó jurar la bandera y que tienen la suerte de que esté el gobernador, sea quien fuere quien ocupe ese rol. Que te tome la jura de tu bandera el gobernador es algo probablemente muy emocionante y muy emotivo para los chicos. Lo utilizan para hacer y hablar políticamente y de manera partidaria. Me parece que eso no corresponde.