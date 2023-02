Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Sergio Siciliano

Sergio Siciliano

-El Gobierno bonaerense dio marcha atrás con el proyecto que flexibilizaba las condiciones para pasar de año en el secundario. ¿A qué atribuye esta decisión?

Se dio cuenta que no era el camino correcto. Puede haber una buena intención en lo que se quiere resolver, pero el texto estaba muy alejado de ese espíritu.

Lo que han postergado es el tratamiento de ese expediente, pero en algún momento deberíamos retomar el debate de las causales de la deserción y la repitencia.

-¿Y cuáles son esas causales?

En la Provincia 7 de cada 10 chicos están por debajo de la línea de la pobreza y eso es una enorme causal para la deserción y el abandono. También debemos repensar el formato de la escuela secundaria; una escuela que fue pensada en el siglo XIX, atravesó el siglo XX y debería repensarse con habilidades, cambios y nueva didáctica.

-¿Es malo hoy el nivel de la escuela secundaria?

No sé si es malo, hay escuelas que funcionan mal, hay otras que funcionan bien. Lo que es claro es que si las prueba PISA y las Aprender dicen que los chicos no tienen los conocimientos evidentemente los estamos haciendo ir hacia un lugar donde no les retribuye el esfuerzo.

-¿Hay que pensar un modelo de escuela que se vincule con el mundo del trabajo?

Por supuesto, como ha hecho la ministra (Soledad) Acuña en la Ciudad de Buenos Aires con las prácticas profesionalizantes, pero también se puede pensar en vincular a la escuela con los oficios y con la educación superior. Hay distintas alternativas.