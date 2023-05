–Me gustaría conocer los lineamientos generales que se abordaron en la jornada del lunes, durante un encuentro de dirigentes del FR en donde pudieron analizar cómo será el acto de Plaza de Mayo de mañana. ¿Con qué expectativas esperan la palabra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?

Gracias, en primer lugar, por esta posibilidad de contar y transmitir lo que está pasando en estas horas que son tan importantes, no solamente para la política sino para el futuro de la Argentina. Estamos ya en un recorrido de un calendario electoral que se ha puesto en marcha; ya en muchas provincias hubo elecciones, y este año tenemos el gran desafío de votar candidatos presidenciales. Eso tiene que ver con el modelo de país que van a elegir los y las argentinas. Para nosotros es muy importante acompañar la marcha a la Plaza de Mayo. Por eso nos reunimos en la presidencia de la Cámara de Diputados con Cecilia Moreau y con otros compañeros de las distintas secciones electorales, sobre todo de la primera, la tercera y la octava. Nos acompañó en parte de la reunión, también, Máximo Kirchner. La importancia de esta fecha es que es la fecha fundacional de nuestra patria y, por otro lado, se cumplen veinte años de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, que eso también marcó una bisagra en la política reciente de la Argentina. Y desde nuestro espacio, el FR, creemos que tenemos que dar ésta y todas las muestras de trabajar por la unidad, la unidad del Frente de Todos (FdT), y más allá de las cuestiones que se van a discutir en el tema electoral, nosotros somos parte del Frente. Así lo sentimos cuando hicimos esa convocatoria al pueblo argentino en 2019 para que nos acompañe. Tenemos muy firme y muy claro que hay que cumplir con ese compromiso que se tomó en aquel momento, y realmente estamos muy contentos de marchar juntos el 25 a la Plaza de Mayo.

–¿Qué espera que pase en el acto del 25? ¿Qué espera que diga la vicepresidenta?

Creo que va a ser una fiesta popular muy grande, muy masiva, y creo que muy emotiva por la fecha que se está tocando, ¿no? Sobre todo para la vicepresidenta, que ya ha perdido a su compañero, al amor de su vida, como ella misma lo ha dicho. Y creo que es muy movilizador para todos los que fuimos testigos de aquel 25 de mayo de 2003. Creo que va a ir por ahí. También va a tener un componente muy emotivo que Cristina haya declinado su postulación a la presidencia, y hay un deseo muy grande en la militancia de que ella hubiera sido candidata, la candidata.

Entonces creo que va a haber un ida y vuelta con la gente, en el sentido de que entendemos que ella va a ratificar que va a seguir acompañando, que no va a ser candidata pero que su lugar como líder va a seguir junto a los suyos.

–Cada vez toma mayor relevancia la figura de Sergio Massa, en este contexto en que ni ni Cristina ni Alberto Fernández se presentarán en las próximas elecciones. ¿Qué destaca de la figura del actual ministro de Economía? ¿Puede ser un candidato presidenciable importante del espacio?

Absolutamente. Yo lo conozco hace muchos años a Sergio y te puedo decir que la capacidad de trabajo que tiene es increíble. Él ha tomado la conducción de la economía en un momento muy difícil de la Argentina. Todavía estamos atravesando ese momento difícil. Él ha logrado estabilizar el barco, de alguna manera, y si hiciéramos un ejercicio contrafáctico, tendríamos que preguntarnos qué habría pasado si él no se hubiera puesto al frente, ¿no? Tenemos un mercado financiero interno pequeño en la Argentina; unos pocos, con algunos movimientos de dinero lo desestabilizan. Además de haber atravesado situaciones impensadas, como fue la pandemia al principio del gobierno, y después la guerra, y después la sequía. La seguía realmente ha generado una imposibilidad de ingreso de divisas por exportación muy grande, que ha dañado fuertemente esa posibilidad de la Argentina de poder desarrollarse además de cumplir con los compromisos internacionales con los organismos de crédito.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y creo que Sergio tiene la solidez, el conocimiento, la convicción y además, la contracción al trabajo. Yo muchas veces expreso que él trabaja veinticuatro horas al día. No serán veinticuatro, pero son muchísimas, muchísimas. Me parece, no solamente que es un candidato muy competitivo, sino que en el caso de ser electo sería un gran presidente para la Argentina. Sobre todo para la Argentina que viene, teniendo en cuenta que durante todos estos meses se sentaron las bases de una Argentina productiva, una Argentina que tiene un potencial enorme con el tema de los minerales, de la industria del conocimiento, Vaca Muerta que dentro de muy poquito va a empezar a enviar hidrocarburos, gas, petróleo, que ya lo está haciendo con Chile a través del ducto trasandino, y que ya se ha terminado la última etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, que eso va a ser importantísimo para la economía argentina. Entonces, tenemos que ver quién va a ser el presidente o la presidenta que maneje los destinos de esa Argentina productiva y creciente. Nosotros queremos ser los dueños de nuestros recursos naturales, y no los inquilinos. Entonces, luchamos para que podamos seguir gobernando la Argentina que viene, más allá de las dificultades que tuvimos en estos cuatro años, porque creemos, estamos convencidos de que tenemos que tener un presidente o una presidenta que defienda los recursos naturales, que defienda los derechos de los trabajadores, que defienda la universidad pública, que defienda la salud pública y un montón de otras cosas en las que realmente creemos y estamos convencidos, y que hay otros candidatos de la oposición, o candidatas, que dicen que vienen precisamente por esos derechos. Así que hay que trabajar más que nunca para ser competitivos y poder ganar las elecciones en octubre.

Mónica Litza.

–¿Considera que el candidato o candidata saldrá por unidad, que será un candidato de síntesis, o habrá que ir a las PASO?

Bueno, las PASO son un instrumento que está previsto y que está vigente, así que es una posibilidad. Nosotros, particulamente, desde el FR, entendemos que es necesario tratar de agotar todos los esfuerzos para lograr un candidato de síntesis o de unidad. Porque, al ofrecer una oferta fragmentada, corremos el riesgo de que al día siguiente de las PASO nuestros candidatos del FdT puedan salir terceros o cuartos detrás de otros candidatos. Si bien no compiten los espacios entre sí, la lectura que tiene el público en general es esa: primero salió Fulanito y segundo salió tal partido y el FdT quedó abajo. Porque eso va a tener un impacto muy grande al día siguiente en los mercados. Y además, otra cosa que sostiene Massa es que hay que darle sustentabilidad al gobierno por estos meses que van a transcurrir entre las PASO y las generales. Y después, entre las generales y el caso de un eventual ballotage. Entonces, tenemos que ir con un candidato competitivo de entrada, para posicionarnos con un buen caudal y un buen piso en las PASO para poder crecer luego hacia las elecciones de octubre.