Finalmente y tras un debate de más de cinco horas, el Senado aprobó el proyecto que busca crear un fondo nacional para pagarle al Fondo Monetario Internacional con dólares fugados. Ahora la discusión va hacia la Cámara de Diputados, donde al oficialismo siempre le cuesta más conseguir la mayoría. ¿Cómo avizora este próximo debate?

Creo que si se dejaran de lado las hipocresías, obviamente que esto tiene que tener un respaldo generalizado. Esto no es una actitud caprichosa sino que es ordenar lo que muchas veces se reclama de otros sectores. Hay que regularizar la economía interna.

Bueno, la economía interna ha tenido evasores de magnitud, con incidencias muy importantes no solo por la evasión sino por un vaciamiento de recursos dentro del territorio nacional.

Creo que esto va a traer debates, va a traer enfoques, uno tendrá que ser respetuoso, pero es claro el convencimiento de que hay que aprobar este proyecto.

¿Cuáles son los puntos principales en los que coincide plenamente en este proyecto?

La idea de fondo es poner en evidencia que esta situación pasó en el país, que va a haber un poder, en este caso el Legislativo en concordancia con el Ejecutivo, que empieza a tomar medidas con respecto a esto.

Esto ha sido tema de debate hasta en la discusión de los acuerdos con el FMI y demás. Pone de relevancia muchas de las discusiones que ya se evidenciaron y, por eso digo, el fondo de la cuestión es el tema más allá de las particularidades.

Uno de los debates que se ha dado en los últimos días es la posible dolarización en la Argentina. Patricia Bullrich adhirió a esta posibilidad; Martín Guzmán, ministro de Economía, dijo que esto es un delirio. ¿Usted qué opina al respecto?

Estoy 100% de acuerdo con el ministro. Es un delirio. En la coyuntura que tenemos la estabilización pasa por un gran consenso. Todos estos temas surgen porque plantean la volatilidad del peso. La volatilidad del peso también se da por una cuestión de desconfianza.

Por supuesto hay irresponsabilidades de nuestro gobierno y eso hay que decirlo, pero la realidad es que hay un sector especulativo que pareciera fomentarse en un respaldo orientado a estas decisiones de algunos dirigentes políticos de las fuerzas opositoras. En ese sentido, creo que no hay una dimensión de las consecuencias que esto ya trajo en la Argentina.

Otro de los ejes de debate también de las últimas semanas es la Boleta Única, cuyo proyecto se aprobó para que las comisiones de Diputados lo debatan. ¿Qué visión tiene al respecto de este proyecto que ha presentado la oposición y que repercute en la Cámara de Diputados bonaerense, considerando que se ha presentado una iniciativa similar?

Primero que nada, es descalificar la palabra transparencia como motivo de fundamentación de este esquema electoral. La transparencia de las últimas elecciones fue ponderada por todo el arco político. No hubo una sola objeción al sistema planteado históricamente. Desde el punto de vista presupuestario, habrá alguna discusión seguramente para dar.

Lo otro que es muy objetable es decir boleta sábana como descalificación de los candidatos que van en determinados lugares. En esta boleta lo único que se plantea es la imagen prácticamente del primer candidato, o sea que todo lo demás se desconoce y no hay ni siquiera oportunidad de evidenciar para alguna localidad un candidato propio.

Yo creo que este debate está abierto. No tengo claramente una posición a favor en este momento. La inversión para garantizar la transparencia de una elección no se puede significar a un costo. Es una inversión que se hace para tratar que no solamente haya transparencia sino también la accesibilidad de todas las fuerzas políticas de poder participar.

¿Cómo analiza el rol del presidente de la Cámara de Diputados en esta lucha interna o en estas disputas que se están dando en el oficialismo entre el Presidente y la Vicepresidenta?

No quisiera circunscribir el desempeño de Sergio en esta disputa. Lo que digo es que Sergio está demostrando todos los días la solvencia de un hombre de Estado que asume y actúa en base a la responsabilidad delgada, y está tratando por todos los medios de poner concordancia y coherencia en lo que tiene que ser una accionar de gobierno.

Veo que es uno de los hombres más preparados para conducir los destinos de la Nación, pero además uno de los más preparados para tratar de mantenerse con coherencia y con firmeza dentro de los conflictos y de las desavenencias que a veces se producen en el gobierno.