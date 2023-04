Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230426 Carlos Puglelli

–En medio de esta suba diaria del dólar, Sergio Massa anunció que rediscutirá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y también intervendrá en el mercado cambiario. ¿Cómo toma estas medidas del ministro de Economía?

Me parece que Sergio agarró el Ministerio en un momento muy complejo y él tiene mucha decisión, mucha convicción. Toma aquellas medidas que cree necesarias. Ayer se tomó la decisión de intervenir en el mercado cambiario pidiéndole al Fondo Monetario esta situación que por ahí no estaba permitida y que él determinó que él necesita tenerla para mantener la estabilidad del país. Y eso ayer hizo que los dólares financieros pudieran tener una baja, y con esas medidas inmediatas se espera que esto permita mejorar también la relación con el blue, básicamente. Ha puesto a disposición todas las herramientas que tiene el Estado para ordenar esta situación, recurrir a la justicia penal económica para investigar y esclarecer algunos comportamientos, a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la Comisión de Valores, para operaciones que podrían estar vinculadas a lavado de dinero, etcétera.

–Cecilia Moreau se ha manifestado también en Twitter en base a estas últimas decisiones de Sergio Massa. Dijo que de acá al viernes vamos a descubrir al Sergio Massa que se conoce en la política, que “cuando se cansa de que lo quieran boludear pelea con todo lo que tiene”. ¿Coincide en estos términos de Cecilia?

Sí, totalmente. Sergio es una persona que tiene mucho diálogo, que intenta generar acuerdos con todos los sectores; no tiene ningún tipo de inconveniente en dialogar con todos y encontrar medidas razonables para sobrellevar estas situaciones, pero todo tiene un límite y, cuando tiene que poner orden, lo pone, y me parece que va en este sentido lo que determinó ayer y lo que vamos a ir viendo en estos días, de poder ordenar toda esta situación, que obviamente, con las herramientas que tiene el Estado, no tengo dudas de que lo va a hacer.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–También en este contexto se comienza a rediscutir la posible candidatura de Sergio Massa en las elecciones, para el rol de presidente, nada más y nada menos. ¿Usted qué piensa? ¿Lo ve como el mejor líder del oficialismo, como lo definió José Luis Pallares, su par en el Senado? ¿Puede Massa hoy en día llegar a ser el candidato oficialista?

Mirá, yo no tengo dudas de que tiene la capacidad, el compromiso para poder hacerlo, porque lo ha demostrado. Tomó el Ministerio en un momento muy complejo y él tomó este gran desafío y pudo resolver muchas variables económicas. Hoy queda mucho trabajo para hacer y lo sigue haciendo. Lo conocemos: es un incansable, es una persona que va a hacer todo para resolver esta situación. Así que yo creo que sin dudas es el mejor candidato que puede tener la coalición, más allá de que hoy sabemos que él está abocado estrictamente a la conducción de la cartera económica. Y en eso lo vemos poniendo todos sus esfuerzos en estos días.

–Por último, lo llevo a la contienda en el territorio bonaerense. ¿Considera usted que Axel Kicillof debería ir por la reelección y compartir la fórmula con Verónica Magario para reeditar lo que fue la elección del 2019?

Yo creo que Axel ha sido un buen gobernador, pero las cuestiones de definiciones electorales creo que se van a dar en un tiempo, en función de la estrategia que el FdT, en su conjunto, defina.

–¿Está abierta la puerta para una PASO en provincia de Buenos Aires?

La verdad que no lo veo. Me parece que podría haber algún candidato de unidad, de consenso, en relación también con la estrategia que se perciba a nivel nacional. Ese sería, a mi criterio, el mejor escenario que podría haber.