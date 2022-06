Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Nicolás Russo.

Nicolás Russo

¿Cuáles considera que son los desafíos fundamentales del espacio para volver a ganar en la provincia en el 2023?

Se está trabajando fuertemente en lo que es la producción, en que los comercios vendan más, en todo el aparato económico se está haciendo un esfuerzo enorme. También en las diferentes situaciones, por ejemplo en turismo hay promociones. Y nosotros desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados y Senadores tenemos una agenda legislativa que baja desde el Ejecutivo… Hay una paridad en las fuerzas, muchas de las cosas va a haber que trabajarlas en comisión, consensuando con todos los espacios.

Planteamos la reforma de la jubilación de los empleados del Banco Provincia, lo cual es algo que (María Eugenia) Vidal recortó un montón de beneficios y nosotros siempre hablamos de igualar para arriba, no de igualar para abajo. Ya lo estamos trabajando en comisión.

Luego está también la creación del Instituto Biológico. También tenemos el Código de Faltas ambiental que se está trabajando con la ministra; el tema de gestión sustentable de residuos reciclables, que también lo estamos trabajando con la ministra.

Tenemos una agenda muy importante. Yo entiendo que la gestión de Axel (Kicillof) ha sido muy buena. Se han hecho inversiones muy importantes.

¿Axel Kicillof debe presentarse a una reelección?

Para mí sí.

¿Cuáles son los ejes fuertes de su gobierno en esta etapa? Varios intendentes del Frente de Todos señalan que Kicillof es un gobernador que no discrimina por color político. ¿Considera que uno de sus puntos fuertes es trabajar codo a codo con cada jefe comunal?

Tal cual. Eso no hace falta que lo digamos, está a la vista. Hará cosa de un mes, el gobernador estuvo en Lanús y lanzó en forma proporcional obras que eran para hacer asfalto para los 19 distritos de la tercera sección electoral. Se lanzó eso oficialmente acá en Lanús, que es un distrito color amarillo.

¿Cómo analiza el rol de Sergio Massa a nivel nacional y en medio de esta interna que se está dando en el Frente de Todos?

Interna hay en todos lados, es lógico, está pasando en la oposición y nos pasa a nosotros. Lo único malo es que se le dio visibilidad. Sergio es un articulador permanente, además de ser el dirigente más capacitado, el que está preparado para conducir este país.

Viene trabajando fuertemente desde hace años. Tiene condiciones naturales innatas, pero viene preparándose en todos los temas para transformar este país. Siempre está a la altura de las circunstancias.

Hace poco Sergio propuso lo de Ganancias y se reformó. Ahora propone esto para monotributistas y autónomos. Vive pensando en la producción, en la gente que labura. Habla claramente de transformar los planes en trabajo. Entiendo que es un aporte muy importante a esta coalición.

Cuando usted señala que es uno de los dirigentes más capacitados para dirigir el país, ¿lo dice pensando en el 2023 o más adelante?

Yo no tengo ninguna duda. Creo que el candidato a presidente de nuestro espacio debe ser Sergio Massa. Esto es mi opinión y estoy convencido.

Pensando en las próximas elecciones…

Sí, sí. Igual no es momento de hablar de candidaturas, pero estoy convencido de que es así.

Le consulto por uno de los temas que se está debatiendo a nivel nacional en la Cámara de Diputados: la Boleta Única de Papel. ¿Qué consideración le merece su posible implementación en los próximos comicios?

No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque en algunos lados donde se aplica que no da tan buen resultado como el que nos quieren vender. Estoy de acuerdo en seguir con este sistema y en ir avanzando hacia un sistema en el cual tengamos el voto electrónico