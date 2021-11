Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con María Reigada.

María Reigada

Fue un objetivo cumplido para el gobernador Axel Kicillof ya que logró emparejar fuerzas con Juntos en el Senado. ¿Cómo imagina la nueva Cámara a partir de diciembre?

Espero que podamos tener posibilidades de tratar las leyes que queremos tratar desde el Frente de Todos porque hasta acá tienen mayoría en todas las comisiones de Juntos por el Cambio.

Podemos tratar solamente las leyes que ellos están presentando. Lo nuestro, a no ser que sea un beneplácito, un ciudadano ilustre o esas cosas que no modifican después en la vida cotidiana de la gente, no lo estamos pudiendo tratar.

Esperamos que se pueda tener otro tipo de negociación en lo que es necesario, nuestros debates, nuestras posibles posturas frente a los temas que tenemos que ir resolviendo en la provincia de Buenos Aires.

Por supuesto va a ser con el desempate cotidiano de nuestra vicegobernadora Verónica Magario, que preside el Senado ,pero esperamos poder tener también otra conformación en cada una de las comisiones para poder dar dictamen favorable a las cuestiones que entendemos que tienen que ser tratadas para resolver los problemas que tenemos.

¿Cómo analiza la elección que realizó el Frente de Todos a nivel provincial?

Si lo vemos en relación a lo que está pasando también en otros países, entendiendo lo que ha significado para todos los gobiernos del mundo el malestar que nos ha generado las consecuencias de esta terrible pandemia que no la hemos podido impedir porque se instaló rápidamente a partir de lo que hoy significan las comunicaciones, los vuelos, la posibilidad de los viajes internacionales, hemos tenido una pandemia que nunca la humanidad pasó por algo similar, creo que lo que nos ha dejado es volver a tener la política como factor de cambio.

Un resultado que hubo en las PASO se modificó, porque se salió a conversar con la gente, estábamos pendientes de las cuestiones sanitarias y de atender las cuestiones urgentes que aparecían a partir de las restricciones necesarias para salvaguardar la vida de los argentinos y las argentinas.

La vacunación nos posibilitó empezar a abrir un poco la mirada de muchos vecinos y vecinas que se habían quedado mirando solamente la televisión y la comunicación hegemónica.

Creo que esto fue importante. Los cambios de Gabinete también dieron certezas de lo que necesitamos ahora es solucionar los problemas que ocasionaron el aislamiento que tuvimos que soportar durante el 2020.

¿Considera que fue preponderante el rol de la militancia en la campaña, al igual que el trabajo de hormiga que realizaron muchos de los intendentes?

Creo que fue fundamental. Pero también desde los gobiernos, tanto el nacional como el provincial, el haber dado muestras de que se escuchó el llamado de las urnas posibilitó que esa militancia que salió a recorrer las calles tuviese posibilidad de ser escuchada de otra manera.

Porque además el propio Alberto Fernández y el propio Axel, Verónica, han salido a conversar con los vecinos en distintos lugares, a atender los problemas e ir destrabando algunas cuestiones que se estaban dando y que era necesaria la intervención rápida y urgente para solucionarlas.

¿Qué sensación le invade cuando escucha que desde la oposición señalan que el oficialismo “festeja la derrota”?

El oficialismo lo que está festejando es el empate técnico que logramos después de un resultado en las PASO que era mucho más desfavorable en los números. Lo que se festeja es haber recuperado la energía de la militancia, haber recuperado la posibilidad de generar nuevamente un ritmo desde el Estado para poder solucionar y modificar las cuestiones que tenemos que modificar.

¿Cuáles son los temas fundamentales, importantes, a tratar en el Senado a partir de diciembre?

Por supuesto lo primer que tenemos es la ley de presupuesto para el año que viene. Eso es lo más urgente. Ojalá podamos tratar aquellos proyectos que ya se vencerían para no tener que rediscutirlos el año que viene.

Dentro de lo que yo he presentado tenemos una ley de intervención del Estado para poder generar mayores posibilidades de alquiler a los sectores más necesitados; tenemos en la comisión una posibilidad de poder marcar a los pueblos, a las ciudades, una forma más sustentable de crecer.

Hay distintos proyectos que la verdad nos modifican la vida. La ley 14449, poder reformularla para poder generar mayor intervención desde el Estado o desde la Secretaría de Hábitat en lo que es la formulación de suelo urbano para poder emparentarlo con los programas de construcciones de viviendas; una ley de financiamiento para infraestructura escolar.

Hay distintas legislaciones que están todavía pendientes, incluso un protocolo para que todos los municipios actúen informando a las áreas de Género y al Ministerio de las Mujeres y Diversidad Sexual cuando hay situaciones de violencia de género que llegan a las comisarías o a los hospitales.

Estoy hablando de algunos de los proyectos que he presentado durante estos dos años. Hay todavía muchas más cuestiones que están esperando ser tratadas.

