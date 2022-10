Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221017 María Reigada

–Como referente peronista de la provincia de Buenos Aires, ¿qué balance puede hacer de este nuevo aniversario del 17 de Octubre? ¿Cómo encuentra esta fecha al movimiento justicialista?

Creo que tenemos que remarcar que hay una unidad dentro del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, que está planteando, tanto los sindicatos como el propio partido, marchar a la Plaza de Mayo hoy, recordando lo que fue esta tremenda jornada épica que constituyó el movimiento peronista en el año 45.

Esta movilización que hoy vamos a tener también lo que hace es remarcar o replantear las políticas que tenemos que desarrollar en un gobierno peronista, con todas las problemáticas que se están viviendo, las crisis que tenemos internacionalmente en el tema económico. En nuestro país, un movimiento peronista que ha asumido el gobierno en 2019 tiene que esforzarse por romper la presión de algunos sectores monopólicos que están generando inflación, sobre todo, en el tema alimenticio.

Va a haber distintos actos. Lo ideal hubiese sido un solo acto en la Plaza de Mayo, movilizarnos con toda la energía posible. Pero estaremos, igual, mostrando la necesidad de unirnos, con la misma fuerza que tuvimos en 2019 para lograr una victoria electoral, para poder lograr ahora una victoria política.

Y por supuesto, una vez más, repudiando el atentado que sufrió nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Eso también va a ser un punto a resaltar porque, justamente de la misma manera que en aquel 17 de octubre el pueblo se movilizó para lograr la libertad de Perón, que estaba preso, hoy tenemos que movilizarnos para lograr que el lawfare no se interponga en la vida política de nuestro país.

–Señalaba la unidad del PJ bonaerense pero al mismo tiempo señalaba que va a haber distintos actos a nivel nacional: la CGT en Obras Sanitarias, el PJ bonaerense...

Un sector de la CGT. Necesitamos decirlo, porque no es toda la CGT. Otro sector de la CGT va a estar marchando hacia la Plaza de Mayo. Hay corrientes con miradas diferentes dentro de ese espacio sindical y tanto el moyanismo como la Corriente Federal han decidido acompañar la movilización. Y ni siquiera es acompañar: es una convocatoria elaborada de manera conjunta desde las dos CTA, la Corriente Federal y el frente sindical del moyanismo. O sea que no es toda la CGT la que va a acudir a Obras Sanitarias.

Veníamos planteando la necesidad de esta movilización ya cuando el fiscal ataca a Cristina con este pedido de castigo penal que estaba muy distante de lo que realmente se necesita en nuestro país. Lo que necesitamos es reconocer las políticas de Cristina, reconocer que la corrupción está en otros lugares de la política y saber que siempre vamos a seguir peleando contra la corrupción. Seguir atacando a Cristina Fernández de Kirchner con un juicio que está absolutamente amañando, irregular, no lo debemos tolerar en nuestro país.

–¿Por qué considera que no han podido concluir los diferentes movimientos sociales y gremiales en un solo acto en este 17 de Octubre?

Creo que todavía algunos le ponen más mirada electoral a la necesidad de la expresión popular que hoy tenemos que tener en la calle. Yo soy matancera y no comprendo la convocatoria que se realiza desde algún movimiento social al Estadio de Laferrere. El resto, el resto masivo de La Matanza, vamos a estar marchando a la Plaza de Mayo.

Creo que no podemos interponer en estos momentos una mirada electoral. Nosotros no somos de plantear ocupar lugares; somos de plantear que hay que modificar algunas políticas. Somos una corriente sindical pensante, una corriente sindical que no solamente tiene reclamos sino que también tiene propuestas, y eso es histórico en nuestro país. Aquel 17 de Octubre también estaba plagado de propuestas políticas y de reconocimiento a los derechos que el general Perón había garantizado para los trabajadores y trabajadoras: el aguinaldo, las jubilaciones, las obras sociales.

Hoy tenemos que pensar en fortalecer el espacio industrial, tenemos que pensar en algunas de las cuestiones que ya el ministro de Economía (Sergio Massa) planteó, pero necesitamos que esos planteos realmente se hagan realidad. Necesitamos ponerle un freno a la inflación para que podamos pensar no solamente cómo va a transcurrir el mes, sino cómo vamos a poder proyectarnos como trabajadores y trabajadoras en la vida, en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas. Necesitamos fortalecer a los sectores populares, que están más castigados; necesitamos una suma para aquellos que no están accediendo ni al trabajo ni a los programas sociales que compensan esa realidad. Necesitamos políticas activas para lograr el reparto de las riquezas que hoy se están generando en nuestro país.

Ese es el debate que tenemos que dar. En la Argentina y en el resto del mundo los sectores sindicales están planteando que la recuperación económica después de la pandemia tiene que contener también el reparto de esas riquezas que se están generando. Sobre todo en nuestro país, con el tema de los alimentos. No puede ser que tengamos empresas monopólicas que se están enriqueciendo todavía más, que están generando un 200% más en sus ganancias, y tener todavía trabajadores y trabajadoras que van al mercado del barrio y ven que los precios siguen aumentando y aumentando