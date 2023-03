Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230323 María Reigada

–El martes, expuso en el 3º Foro Mundial de los Derechos Humanos, en el marco de la celebración por los 40 años de democracia. Usted participó específicamente en el panel de Hábitat. ¿Qué balance puede hacer de esta jornada?

Creo que tenemos que contemplar todo lo que ha sido este Foro Mundial, que además contuvo el espacio de Puebla, que es un espacio nacido en nuestra región latinoamericana para fortalecer nuestras diversas democracias. Este panel, justamente, lo que planteaba era considerar como derecho humano el tema del hábitat: la vivienda, el suelo, el lugar donde trabajamos, donde vivimos, donde crecemos, tiene que estar garantizado. Y cuando hablamos de derechos humanos, de derechos sociales, hablamos de que tiene que haber un Estado con políticas públicas que garanticen estos derechos. No es la sociedad en sí misma la que resuelve si no hay una intervención más reguladora. Porque el mercado inmobiliario lo que viene a realizar, justamente, es tratar de favorecer la especulación y no el derecho. Lo demostraron las distintas políticas que viene desarrollando la Subsecretaría de Hábitat, que depende de Desarrollo de la Comunidad, los programas que han desarrollado, la cantidad de lotes con servicios, la cantidad de viviendas que se han ayudado a fortalecer, a hacer más dignas. Y también la cantidad de territorios que se trabaja para su regularización. Y cuando hablamos de regularización hablamos también de urbanización, de integración urbana. Pero también creo que tenemos que empezar a mirar que cuando hablamos de hábitat no es solamente el territorio urbano, sino que es el territorio rural, que es donde se produce. Yo daba la señal de cómo en estos momentos vemos en nuestras grandes urbes la carencia del sistema energético en esta ola inmensa de calor que nos habla de que el clima se viene modificando, que el calor va a seguir aumentando, que las sequías van a ser estables en algunos lugares, mientras las inundaciones, este cambio climático nos remonta a lo que ha sido el desmonte en muchos lugares de nuestra Sudamérica: el impacto que ha tenido. Por lo tanto, cuando hablamos de cómo cultivamos, de cómo producimos en las zonas rurales, también generamos un impacto en las grandes urbes. Y la concentración económica, la concentración habitacional que tenemos en las grandes urbes también impacta en no garantizar la comunicación, la virtualidad, los grandes espacios de salud y las universidades que en el interior de nuestra provincia las tenemos ausentes.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Por eso es tan importante que miremos todos y que veamos cómo se van integrando las distintas políticas; cómo tenemos que mirar desde todos los ángulos lo que significa el hábitat en nuestra provincia de Buenos Aires.

–No puedo dejar de preguntarle, en el marco no solamente de este Foro Mundial de Derechos Humanos, sino también de una fecha tan importante como el 24 de marzo, una fecha trascendental para la memoria, qué siente, qué le corre por las venas cuando escucha, por ejemplo, al expresidente Mauricio Macri volver a insistir con el “curro” de los derechos humanos.

Creo que tienen que empezar a hacerse cargo. Hay un sector de la sociedad que todavía no se hace cargo de lo que pasó en la dictadura: de lo que fue la represión, de lo que fue el terrorismo de Estado. Hoy existe en Estados Unidos una desclasificación de las Fuerzas Armadas que nos habla de 22.000 muertos y desaparecidos desde el ’75 hasta el ’78, y sabemos que en los otros cinco años de la dictadura siguieron desapareciendo compañeros y compañeras; lamentablemente, me consta, perdí amigos.

Y creo que sí, la mayoría de nuestra sociedad sigue exigiendo memoria, verdad y justicia y sigue defendiendo la democracia. Creo que tenemos que hablar de lo que han sido estos cuarenta años de democracia, de cuánto en algunos momentos nos ha costado. Nos ha costado cuando tuvimos la envalentonada de los carapintadas, cuando tuvimos los indultos del menemismo, cuando tuvimos las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Nos ha costado, pero hemos fortalecido nuevamente el proceso democrático cuando Néstor bajó los cuadros, cuando se estableció la nulidad de esas leyes que impedían continuar con los juicios de lesa humanidad. Pero también nos costó cuando la Corte quiso imponer el 2x1, y sin embargo salimos masivamente a plantear el repudio a esa definición. Pero también sentimos que nos está costando cuando Cristina Fernández de Kirchner sufrió un atentado que hubiese generado su muerte y sin embargo la investigación no se acelera con los requerimientos que tiene que tener una investigación de estas características, porque fue un intento de magnicidio. Y nos cuesta también cuando hay un sector de la Justicia que proscribe a nuestra vicepresidenta y dos veces presidenta en nuestro país; a quien logró nuevamente establecer, junto con Néstor, el reparto de la riqueza, para que los trabajadores y las trabajadoras recibieran el 51% de las riquezas que son, justamente, producto de su trabajo.

Bueno, esta democracia la tenemos que seguir fortaleciendo. Hoy en el Senado vamos a entronizar el pañuelo blanco, vamos a recibir a algunos organismos de derechos humanos, pero vamos a sesionar las dos Cámaras para fortalecer el proceso democrático que tenemos que defender.