Presentó recientemente un proyecto de educación financiera. ¿Cuáles son los principales puntos de esta iniciativa y el objetivo?

Una de las preocupaciones que venimos teniendo en todas las recorridas, que vengo hace años hablando con los jóvenes, es la demanda que nos piden de tener una educación de calidad que les permita poder tener las herramientas para desarrollarse en el mundo adulto y en el mundo del trabajo. Lo que me transmiten es la falta de conocimientos para poder desarrollarse en la vida.

A partir de ahí empezamos a trabajar en este proyecto que tiene que ver con incorporar los contenidos transversales en todos los niveles educativos y de modalidad, incluyendo a los docentes, a la formación docente, conceptos que tienen que ver con la educación financiera.

Cuando hablo de educación financiera, estamos hablando de poder tener las herramientas para poder armar una planificación, un presupuesto, entender qué son los ingresos y los gastos, las inversiones.

Todos los conceptos financieros y bancarios que cuando ellos salen al mundo del trabajo muchos empiezan a estar dentro de lo que es la economía informal un poco antes.

Cuanta más información tienen, mejores decisiones pueden tomar también.

Entender cómo poder desarrollarse a través de estos contenidos y cuanta más información ellos tienen, mejores decisiones pueden tomar también.

Más que nada es promover la concepción positiva de los aspectos financieros, que favorezca a su crecimiento y es una de las grandes demandas que nos hacen.

Ayer estuve reunida con un grupo de jóvenes. Todos de diferentes escuelas, escuelas parroquiales, públicas y privadas. Ellos decían: “Sentimos que no tenemos los contenidos para poder desarrollarnos en el mundo adulto. No sabemos hacer un currículum. Empezamos a ver cómo podemos obtener una pasantía y nos piden un montón de experiencia que no la tenemos”.

Escucharlos y ver cuáles son sus necesidades es lo que a nosotros nos interpela para decir hay que empezar a trabajar en este sentido. Y ahí presentamos este proyecto, donde sobre todo propiciamos la cultura del esfuerzo, del trabajo, la igualdad de trato.

El Banco de Desarrollo de América Latina el dato que arroja es que Argentina está en el puesto 36 de los 39 de los países analizados en educación financiera. Y eso nos marca una alerta porque cuando uno transita las escuelas, habla con los docentes, con los directivos y mira los contenidos, hay que aggiornar alguno de todos esos contenidos al mundo que estamos viviendo hoy, y parte de ese mundo en el que vivimos hoy tiene que ver con esto.

Esto va de la mano con un proyecto que presentamos el año pasado que es Empleo Joven. También vimos que más del 70 por ciento de los chicos están hoy bajo el trabajo de la informalidad y lo que vemos es que hace más de 10 años el sector privado no crea nuevos puestos de trabajo.

Los chicos te dicen: “No me contratan porque me piden un montón de experiencia pero tengo 18 años”. ¿Cómo hacemos ese puente? Generamos un proyecto de Empleo Joven que tiene que ver la posibilidad de que tengan un entrenamiento para el trabajo de inserción laboral y que puedan generar ese puente entre el “terminé la escuela, arranco un trabajo”.

¿Creció mucho durante el último tiempo esta preocupación de los jóvenes por su futuro laboral? ¿Nota más presente esta preocupación?

La noto mucho más presente, los noto mucho más preocupados. Además venimos de más de un año y medio en donde ellos tuvieron que acomodarse a una modalidad educativa distinta. Entonces, están preocupados porque saben que quieren crecer, desarrollarse y a veces se sienten imposibilitados.

Por ejemplo, una de las chicas ayer me contaba que está haciendo el curso de ingreso para entrar a la universidad y se encuentra con un montón de dificultades que le preocupa no poder resolverlas. Y ahí estamos los adultos para acompañarla y para decirle “vamos por pasos, yo sé que es mucho pero hay que encontrar la manera”.

Y son ellos mismos los que te dicen “bueno, cómo hago para poder encontrar un laburo y que eso me ayude para un futuro y qué conocimientos tengo que tener previos para poder caminar este camino”.

Los ves preocupados porque se han visto muchos de ellos con la complejidad de su rutina rota por no poder tener la presencialidad, con una exigencia que los terciarios y la universidad siguen pidiendo y que ellos han perdido esa rutina.

Van dos años sin tener la rutina porque en la provincia de Buenos Aires en muchas escuelas todavía están bajo el sistema de burbujas.

¿Cómo ve posicionado a Juntos rumbo a las elecciones de noviembre?

Juntos viene trabajando incansablemente todos los días de estar cerca del vecino, escuchando cuáles son sus preocupaciones. Y también presentando una propuesta con ideas claras, resaltando cuáles son los valores que a nosotros nos representan.

Somos una coalición amplia y la verdad es que venimos trabajando todos los días en ese sentido, que también viene de la mano de lo que van a presentar y cuáles son las propuestas a nivel nacional en el Congreso.

El Gobierno resuelve medidas electoralistas pero no resuelve la vida de la gente.

Creo que es importante que en esta elección se tome conciencia de qué es lo que nos estamos jugando. Cuando vemos el Gobierno nacional y provincial cómo siguen avanzando en tomar medidas que solamente resuelven hoy, resuelven medidas electoralistas pero que no resuelven la vida de la gente.

No están a la medida de lo que la gente necesita. Necesitan trabajo, necesitan educación, necesitan una visión de futuro. Saber para dónde vamos, previsibilidad. Y todo eso hoy no está sucediendo.

Ellos se creen que repartiendo una heladera o un calefón resuelven una necesidad y la verdad que lo que están pidiendo hoy es mucha calidad educativa, que los chicos tengan esas herramientas para poder desarrollarse en el futuro, trabajo.

No es solamente un flagelo que hoy a los chicos les termina siendo un callejón sin salida el no poder insertarse en el mundo laboral y no tener experiencia, sino también a los adultos.

Hoy el desempleo es muy grande, tenemos más del 50 por ciento de inflación, y la verdad es que todo eso mirado de una manera integral es preocupante.

