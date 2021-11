Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conAgustín Maspoli.

Agustín Maspoli

Me imagino que muy conforme con los resultados de Juntos en la cuarta sección donde cada vez muestra una mayor fortaleza.

Sí, la verdad que sí. Muy felices por el resultado de la cuarta sección. No solo por el resultado seccional, nos queda un poquito de sabor amargo porque podíamos o pretendíamos aspirar a un quinto senador, no nos alcanzó, no pudimos ampliar la ventaja desde las PASO a las generales.

Pero feliz porque hemos triunfado en 15 distritos a nivel local, que también es algo que nosotros trabajamos mucho, con todas las boletas locales, con todas las listas de concejales locales y la verdad que triunfar en 15 ciudades de 19 es un placer.

¿Cómo imagina este nuevo escenario provincial y nacional que se abre a partir de estas elecciones? ¿Cómo lo imagina en las Cámaras de Diputados y Senadores y en el Congreso de la Nación?

A ver, yo creo que el escenario nos obliga al consenso pero no nos cambia demasiado dónde estábamos parados, que era tener que consensuar, porque nosotros teníamos una mayoría en Senadores, esa mayoría se reportó a un empate pero obliga al consenso también.

Y en Diputados el oficialismo empeoró su posición para conseguir el quorum, con lo cual en ambas Cámaras tiene que haber consenso pero además es un momento en el que el país y la provincia necesitan consenso.

Esta obligación de consenso que dejan los números la celebro porque me parece que es un momento necesario para el país y para la provincia. Con respecto a lo nacional, lo mismo. Hemos mejorado en nuestra posición y el oficialismo la ha empeorado en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores.

Espero que el Gobierno se haya abierto al diálogo y al consenso con la fuerza mayoritaria que es Juntos. Veremos cómo se desarrolla a partir de la asunción de los nuevos legisladores y el periodo legislativo próximo.

¿Cuáles son los temas en agenda que van a poner sobre la mesa desde Juntos para tratar en esta nueva conformación de la Cámara?

Muchas veces la dinámica ejecutiva es la que va marcando la agenda. Nosotros lo que vamos haciendo es poniéndole nuestra impronta. Por ejemplo estamos esperando la entrada del presupuesto provincial para discutirlo, para darle nuestra opinión, así mismo la ley impositiva.

El último año se trabajó muy bien. No entiendo por qué el Gobernador dice que el Senado le ha puesto palos en la rueda. La verdad uno habla con los senadores oficialistas, habla con otra gente del oficialismo, no es la visión generalizada pero cada vez que le ponen un micrófono adelante al Gobernador dicen que le hemos puesto palos en la rueda. Eso no fue así.

Como tampoco es así que ahora tenga la mayoría. Tienen un empate que si no logra los consensos no va a tener quorum. Pero los temas importantes claramente tienen que ver con la salida de la crisis de la pospandemia, con qué proyectos el Ejecutivo va a traer para poner en marcha la provincia.

¿Cree que estas elecciones marcan la antesala de lo que vendrá en el 2023 o todavía falta mucho para pensar en el año electoral?

Creo que no hay que apurarse. Es todo muy dinámico. Cambian mucho los escenarios. Me parece que pueden dar alguna pauta de lo que va a suceder en el 2023 si todo sigue en carriles normales.

Estamos en un país que está atravesado por una crisis económica y social, yo creo que hay que tener cuidado, me parece que no es momento de adelantarse.

El 2022 tiene que ser un año para recuperación del país y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena.

¿Qué mensaje le deja a los vecinos de la cuarta sección, a quienes volverá a representar en la Cámara alta?

Que seguiremos trabajando por el bienestar de la provincia y de la cuarta sección. Que vamos a recorrer cada ciudad como lo hemos hecho estos años. Que vamos a estar en contacto con los vecinos, con las instituciones intermedias, con los concejales, para saber qué es lo que está pasando en cada uno de los distritos de la cuarta sección electoral y tratar de mejorarles la vida a ellos y a todos los bonaerenses.

