Estuvo recorriendo las últimas horas tanto Berisso como Ensenada. ¿Cómo avanza la campaña de Juntos en la región?

Avanza de esa manera, con mucho entusiasmo, hablando con cada uno de los vecinos, tratando de entender los problemas que tienen. Entender también en qué fallamos nosotros cuando fuimos Gobierno para generar una alternativa a lo que nos está gobernando hoy pero que esa alternativa sea superadora y que incluya a todas las voces posibles pero siempre teniendo en mente los problemas del vecino.

Recorrimos Ensenada. Tienen un problema muy grande con la contaminación. Estuvimos con comerciantes y empresarios de Berisso, que también nos comentaron su problema con la carga impositiva, sus problemas de seguridad, y eso es lo que tenemos que tratar de hacer: hablar, escuchar los problemas, entender en qué nos equivocamos y ampliar nuestro espacio para representar cada vez a más gente.

¿Y cómo ve posicionado a Juntos de cara a las elecciones del mes de noviembre?

Lo veo muy bien. Hemos pasado dos años muy complicados para todos los argentinos, dos años difíciles y nos hemos mantenido muy unidos en la Cámara de Senadores de la Provincia, en la Cámara de Diputados. Hemos trabajado todos los espacios en conjunto, con diferencias por supuesto lógicas, pero hemos laburado juntos.

Fuimos a un proceso electoral que nos hizo crecer como espacio. Fuimos a unas PASO, decidimos nuestras candidaturas y hoy en todos los distritos y a nivel provincial tenemos la foto de todos nuestros candidatos juntos. Eso es impagable, invalorable.

Estoy súper orgulloso de nuestro espacio y creo que la gente así lo interpreta y nos va a respaldar en noviembre.

¿Considera que el espacio se vio fortalecido tras la interna entre Diego Santilli y Facundo Manes?

Sin lugar a dudas. Yo era uno de los que miraba un poco de reojo las PASO. Creía que nos podía llegar a debilitar, porque las internas siempre son difíciles pero la hemos logrado pasar, más allá de alguna declaración fuera de tono, con muchísima madurez.

Hoy tenemos a todos los candidatos en todos los distritos caminando juntos. Hoy lo hicimos en Berisso con el candidato radical y nuestro candidato del Pro, y lo hicimos en Ensenada también con el candidato del Pro y con el candidato radical.

Así que estamos muy contentos. Y sí, sin dudas que es un espacio que creció y mucho más maduro para encarar lo que viene.

¿Cómo tomó la decisión del Gobierno nacional de enviar a los intendentes a controlar los precios a las góndolas de los supermercados?

El 1 de enero de 2014 se lanzó Precios Cuidados. Desde aquel momento a hoy, independientemente del Gobierno y del Secretario de Comercio de turno, tuvimos una inflación acumulada de más del 1000%.

No funciona el control de precios, lo haga el kirchnerismo o lo haga cualquier otra bandera política.

Está clarísimo que el control de precios no funciona. No funcionó nunca en la historia de la humanidad pero nosotros lo podemos palpar en las últimas medidas que se tomaron en este sentido. No funciona el control de precios, lo haga el kirchnerismo o lo haga cualquier otra bandera política.

No funcionan, no resuelven el problema de fondo y lo que van a generar es escasez de productos como lo han generado a lo largo de la historia en cada lugar que el control de precios se ha implementado.

Esperemos que no lleguemos a ese punto y que el Gobierno le encuentre el agujero al mate y podamos encontrarle la salida a la inflación que es un problema que tenemos como argentinos pero que sin duda este Gobierno profundizó.

¿Qué mensaje les deja a los vecinos de la provincia de Buenos Aires pensando ya en las elecciones del mes de noviembre?

Que tenemos que decirle basta a este Gobierno y que la única forma de decirle basta es en las urnas. Ya lo hicimos en las últimas primarias y esperamos volver a hacerlo ahora.

Que no nos creemos dueños de los votos, que los dueños de los votos son ellos, y que nosotros tenemos la obligación de caminar al lado de cada bonaerense, escuchar sus problemas, tratar de generar soluciones y demostrarle una alternativa a este Gobierno que viene por todo, por las instituciones, por la Constitución, y que tenemos que decirle basta.

El basta es con las elecciones y es cambiando las mayorías parlamentarias.

